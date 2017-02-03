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trump'tan iran'a uyarı: ben obama'ya benzemem

TRUMP'TAN İRAN'A UYARI: BEN OBAMA'YA BENZEMEM

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran'a sert çıkarken, Avustralya Başbakanı Turnbull'la yaptığı telefon konuşmasıyla ilgili haberlere de değindi

Tarih : 03 Şubat 2017, 16:31
Puan Ver : Trump'tan İran'a Uyarı: Ben Obama'ya Benzemem(8/10)9


ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda İran'a yüklenirken, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la ilgili medyada haklarında çıkan haberlere de yanıt verdi.



Trump İran'ın 'ateşle oynadığı'nı söyleyerek, Obama'nın başkanlığı döneminde İran'a karşı çok kibar olduğunu ve onların buna müteşekkir olmadığını söyledi. Trump, kendisinin Obama gibi kibar olmayacağını da ima etti.



İRAN'DAN ABD'YE YANIT



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın füze denemesi sonrası ABD'den gelen tehditlerden etkilenmediğini ve hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacaklarını söyledi.



Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizim güvenliğimiz halkımızdan geldiği için tehditler İran'ı etkilemez. Hiçbir zaman savaş başlatmayacağız, yalnızca kendimizi savunma yöntemlerimize güvenebiliriz" dedi.



 



TRUMP AVUSTRALYA BAŞBAKANIYLE GÖRÜŞMESİNE DEĞİNDİ



Öte yandan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'la medyada haklarında çıkan ve Trump'ın "Şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi" dediği iddia edilen görüşmeyle ilgili ise, "Avustralya Başbakanı'na, bizim görüşmemizle ilgili medyanın uydurma haber yaptığına dair doğruyu söylediği için teşekkür ederim. Çok güzel!" dedi.



 



kaynak:habertürk








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