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Trump'tan Füze Saldırısını Erteleyen Kuzey Kore Liderine Övgü

TRUMP'TAN FÜZE SALDIRISINI ERTELEYEN KUZEY KORE LİDERİNE ÖVGÜ

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Yong-un 'ABD'ye saldırı fikrini ertelemesi' açıklamasının ardından, Kuzey Kore'nin oldukça 'akıllıca ve mantıklı' bir karar aldığını söyledi.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Trump'tan Füze Saldırısını Erteleyen Kuzey Kore Liderine Övgü(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Guam'a saldırı planını askıya almasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

TRUMP'TAN ŞAŞIRTAN ÖVGÜ

Twitter hesabından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trump, Kim Jong Un'un kararını övdü.

Trump, "Kim Jong Un akıllıca ve iyi düşünülmüş bir karar verdi. Alternatifi facia ve kabul edilemez olabilirdi" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE, FÜZE SALDIRISINI ERTELEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ABD toprağı Guam'a füze fırlatma planını ertelediği kaydedildi. Kim'in bu kararının ordu komutanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği belirtildi.

Kuzey Kore medyası ise Kuzey Kore liderinin füzeleri fırlatmadan Amerika'nın tavırlarını inceleyeceğini duyurdu. Kim'in Amerika'nın bölgede tehlikeli hareketlerini sürdürmesi halinde plana onay vereceği aktarıldı.

Kuzey Kore medyası daha önce de Kuzey Kore liderinin Guam'a yönelik füze fırlatma plan senaryosu hakkında bilgi aldığını duyurmuştu. Kim Jong-Un'un planı uzun uzun incelediği ve yetkililerle birlikte değerlendirdiği bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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