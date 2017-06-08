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trump'tan flaş katar hamlesi!

TRUMP'TAN FLAŞ KATAR HAMLESİ!

ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizinin çözümü için Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Thani'yi Beyaz Saray'a davet etti. Yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, görüşmede, güçlü bir ABD-KİK ortaklığının, terörü yenme ve bölgesel istikrarı teşvik etmede önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Trump'tan Flaş Katar Hamlesi!(6/10)4


ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin  Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, görüşmede, birlik  içinde bir Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile güçlü bir ABD-KİK ortaklığının,  terörü yenme ve bölgesel istikrarı teşvik etmede önemli olduğunu belirttiği  aktarıldı.



Açıklamada, “Başkan, aşırılık yanlısı ideolojileri özendirmeyi  durdurmak ve terör örgütlerinin finanse edilmesini engellemek için bölgedeki tüm  ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Başkan, Beyaz Saray'da gerek  duyulursa bir toplantı yapılması da dahil, taraflara farklılıklarını çözmeleri  konusunda yardım etmeyi teklif etti.” ifadeleri kullanıldı.



Trump dün de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda  görüşmüştü. İki liderin terör örgütlerinin finansmanının ve bölgedeki aşırılık  yanlısı ideolojilerin yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili konuları ele  aldığı bildirilmişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  Tan  Flaş  Katar  Hamlesi    haber

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