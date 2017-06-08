ABD Başkanı Donald Trump, Katar krizinin çözümü için Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad Al Thani'yi Beyaz Saray'a davet etti. Yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, görüşmede, güçlü bir ABD-KİK ortaklığının, terörü yenme ve bölgesel istikrarı teşvik etmede önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.







Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, görüşmede, birlik içinde bir Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile güçlü bir ABD-KİK ortaklığının, terörü yenme ve bölgesel istikrarı teşvik etmede önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.







Açıklamada, “Başkan, aşırılık yanlısı ideolojileri özendirmeyi durdurmak ve terör örgütlerinin finanse edilmesini engellemek için bölgedeki tüm ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Başkan, Beyaz Saray'da gerek duyulursa bir toplantı yapılması da dahil, taraflara farklılıklarını çözmeleri konusunda yardım etmeyi teklif etti.” ifadeleri kullanıldı.







Trump dün de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüşmüştü. İki liderin terör örgütlerinin finansmanının ve bölgedeki aşırılık yanlısı ideolojilerin yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili konuları ele aldığı bildirilmişti.







kaynak:milliyet