

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD başkan adayı Hillary Clinton'a ait e-postalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi aday Donald Trump tepki gösterdi.



FBI Direktörü James Comey, başkanlık seçimine iki gün kala ABD'deki Kongre üyelerine gönderdiği mektupta e-postaları incelemeyi bitirdiklerini ve FBI'ın pozisyonunu değiştirmesini gerektiren herhangi bir şeye rastlamadıklarını duyurmuştu.



Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bir kez daha rakibi Hillary Clinton'ı bu suçlamalarla ilgili temize çıkaran FBI'ı "yolsuzlukla" suçladı.