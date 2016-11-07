Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

trump'tan fbı'a clinton tepkisi

TRUMP'TAN FBI'A CLİNTON TEPKİSİ

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, FBI'ın Hillary Clinton ile ilgili soruşturma dosyasını kapatmasına tepki gösterdi. Trump, sistemin hileli olduğunu savunurken, "8 Kasım'da sandıklarda adaleti getirmek Amerikan halkına bağlı" dedi.

Tarih : 07 Kasım 2016, 15:43
Puan Ver : Trump'tan Fbı'a Clinton Tepkisi(9/10)6


Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD başkan adayı Hillary Clinton'a ait e-postalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi aday Donald Trump tepki gösterdi.

FBI Direktörü James Comey, başkanlık seçimine iki gün kala ABD'deki Kongre üyelerine gönderdiği mektupta e-postaları incelemeyi bitirdiklerini ve FBI'ın pozisyonunu değiştirmesini gerektiren herhangi bir şeye rastlamadıklarını duyurmuştu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bir kez daha rakibi Hillary Clinton'ı bu suçlamalarla ilgili temize çıkaran FBI'ı "yolsuzlukla" suçladı.








Etiketler: Trump  Tan  Fbı  A  Clinton  Tepkisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER