TRUMP'TAN FBI'A CLİNTON TEPKİSİ
Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, FBI'ın Hillary Clinton ile ilgili soruşturma dosyasını kapatmasına tepki gösterdi. Trump, sistemin hileli olduğunu savunurken, "8 Kasım'da sandıklarda adaleti getirmek Amerikan halkına bağlı" dedi.
Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD başkan adayı Hillary Clinton'a ait e-postalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi aday Donald Trump tepki gösterdi.
FBI Direktörü James Comey, başkanlık seçimine iki gün kala ABD'deki Kongre üyelerine gönderdiği mektupta e-postaları incelemeyi bitirdiklerini ve FBI'ın pozisyonunu değiştirmesini gerektiren herhangi bir şeye rastlamadıklarını duyurmuştu.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bir kez daha rakibi Hillary Clinton'ı bu suçlamalarla ilgili temize çıkaran FBI'ı "yolsuzlukla" suçladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar