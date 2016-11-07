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trump'tan fbı'a clinton tepkisi

TRUMP'TAN FBI'A CLİNTON TEPKİSİ

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, FBI'ın Hillary Clinton ile ilgili soruşturma dosyasını kapatmasına tepki gösterdi. Trump, sistemin hileli olduğunu savunurken, "8 Kasım'da sandıklarda adaleti getirmek Amerikan halkına bağlı" dedi.

Tarih : 07 Kasım 2016, 15:43
Puan Ver : Trump'tan Fbı'a Clinton Tepkisi(9/10)6


Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD başkan adayı Hillary Clinton'a ait e-postalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi aday Donald Trump tepki gösterdi.

FBI Direktörü James Comey, başkanlık seçimine iki gün kala ABD'deki Kongre üyelerine gönderdiği mektupta e-postaları incelemeyi bitirdiklerini ve FBI'ın pozisyonunu değiştirmesini gerektiren herhangi bir şeye rastlamadıklarını duyurmuştu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bir kez daha rakibi Hillary Clinton'ı bu suçlamalarla ilgili temize çıkaran FBI'ı "yolsuzlukla" suçladı.








Etiketler: Trump  Tan  Fbı  A  Clinton  Tepkisi    haber

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