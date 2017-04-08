Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

trump'tan esad'a füzeli yanıt

TRUMP'TAN ESAD'A FÜZELİ YANIT

Esad'ın 4 Nisan'daki kimyasal katliamına cevap gecikmedi. Trump'ın emri ile ABD, Şam rejimine ait bir üssü ilk kez vurdu. 59 Tomahawk füzesi fırlatıldı

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Trump'tan Esad'a Füzeli Yanıt(7/10)5


ABD'nin operasyonuna Rusya-İran-Çin dışında tüm dünyadan destek geldi. Muhalifler ise "26 üs daha var hepsi vurulmalı" çağrısı yaptı



Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta dengeleri yeniden değiştirecek bir hamle geldi. ABD savaşın başlamasından bu yana ilk kez Esad rejimine ait askeri üssü vurdu. Akdeniz'deki ABD savaş gemilerinden dün sabaha karşı 04.40'ta fırlatılan Tomahawk füzelerinin hedefinde, rejimin 4 Nisan'da İdlib'de 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı yapan uçakların kalktığı Şayrat Üssü vardı. Operasyonu dünyaya duyuran ABD Başkanı Donald Trump oldu. Florida'daki evinden açıklama yapan Trump, "Suriye'ye yönelik hedefi belli saldırının emrini verdiğini" söyleyerek, "Suriyeli diktatör Beşar Esad, korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Bu barbar saldırıyla birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaş yavaş, vahşice ve insafsızca öldürüldü. Esad yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukları katletti. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trump  Tan  Esad  A  Füzeli  Yanıt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER