TRUMP'TAN ERDOĞAN'A REFERANDUM TEBRİĞİ
Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunun sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtilerek, görüşmede Beşşar Esed'in yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Trump, Erdoğan'ı 16 Nisan'daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.
Suriye'de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılmasına da değinildi.
ABD Başkanı Trump, bu hususta ülkesine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
kaynak:habertürk
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