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Trump'tan Dünyayı Şoke Eden İddia: Ben Akıllı Bir İnsanım!

TRUMP'TAN DÜNYAYI ŞOKE EDEN İDDİA: BEN AKILLI BİR İNSANIM!

ABD Başkanı Donald Trump, basının kendisini kültürsüz göstermeye çalışmasına rağmen çok akıllı bir insan olduğunu söyledi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 01:50
Puan Ver : Trump'tan Dünyayı Şoke Eden İddia: Ben Akıllı Bir İnsanım!(8/10)4

ABD Başkanı Trump, medyayı bombaladı, kendini övdü.

"BASIN BENİ KÜLTÜRSÜZ GÖSTERİYOR AMA BEN AKILLIYIM"

Trump, "Sanırım basın beni olduğumdan çok daha kültürsüz biri olarak gösteriyor. İnsanlar şunu anlamıyorlar ki, ben Sarmaşık Birliği (ABD'nin kuzeydoğusundaki sekiz vakıf üniversitesinin oluşturduğu birlik) üyesi üniversitenin mezunuyum. İyi bir öğrenciydim. İyi okuyordum. Ben çok akıllı bir insanım" dedi.

TRUMP'IN ABD MEDYASIYLA SORUNU VAR

Trump zaman zaman ABD'nin önde gelen medya organlarıyla çatışıyor. Medyanın büyük bir kısmı, son başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a destek vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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