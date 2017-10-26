ABD Başkanı Donald Trump, basının kendisini kültürsüz göstermeye çalışmasına rağmen çok akıllı bir insan olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, medyayı bombaladı, kendini övdü.

"BASIN BENİ KÜLTÜRSÜZ GÖSTERİYOR AMA BEN AKILLIYIM"

Trump, "Sanırım basın beni olduğumdan çok daha kültürsüz biri olarak gösteriyor. İnsanlar şunu anlamıyorlar ki, ben Sarmaşık Birliği (ABD'nin kuzeydoğusundaki sekiz vakıf üniversitesinin oluşturduğu birlik) üyesi üniversitenin mezunuyum. İyi bir öğrenciydim. İyi okuyordum. Ben çok akıllı bir insanım" dedi.

TRUMP'IN ABD MEDYASIYLA SORUNU VAR

Trump zaman zaman ABD'nin önde gelen medya organlarıyla çatışıyor. Medyanın büyük bir kısmı, son başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a destek vermişti.

Kaynak: haberinburada