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trump'tan bir hamle daha... abd'ye gitmek zorlaşıyor

TRUMP'TAN BİR HAMLE DAHA... ABD'YE GİTMEK ZORLAŞIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, geçen hafta tüm dünyadaki ABD diplomatik misyonlarına gönderdiği yazıda, Amerikan vizesi için yapılan başvurularda daha sıkı güvenlik incelemesi yapılması talimatını verdiği bildirildi.

Tarih : 24 Mart 2017, 10:30
Puan Ver : Trump'tan Bir Hamle Daha... Abd'ye Gitmek Zorlaşıyor(8/10)7


ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, geçen hafta tüm dünyadaki ABD diplomatik misyonlarına gönderdiği yazıda, Amerikan vizesi için yapılan başvurularda daha sıkı güvenlik incelemesi yapılması talimatını verdiği bildirildi.



Buna göre vize başvurusu yapan kişilerin son 15 yıldaki seyahat geçmişi, ikamet ettiği adresler ve çalıştığı işyerleri ile son 5 yıldaki e-posta adresleri ve sosyal medya hesapları sorulabilecek. Ayrıca İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan'dan ABD'ye yapılacak vize başvurularında, başvuru sahiplerine "daha önce DEAŞ'ın kontrol ettiği bir bölgede bulunup bulunmadıkları" da sorulacak.



 



kaynak:hürriyet








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