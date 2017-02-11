

ABD Başkanı bir süre sonra kulaklığını takarak basın toplantısına o şekilde devam etti.



Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, konuyla ilgili gelen bir soruya, "O anlarda kulaklık kullandığını düşünmüyorum. Ancak zaten Abe'nin konuşma metnini görmüştü ve basın toplantısından önce Abe'yle uzun bir görüşme yapmışlardı." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk