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trump'tan basın toplantısında şoke eden hareket!

TRUMP'TAN BASIN TOPLANTISINDA ŞOKE EDEN HAREKET!

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yaptığı basın toplantısında kulaklığını takmayı unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı

Tarih : 11 Şubat 2017, 14:49
Puan Ver : Trump'tan Basın Toplantısında Şoke Eden Hareket!(10/10)7



ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Beyaz Saray'da bir araya geldi.




İki liderin, görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında ilginç bir an yaşandı.




ABD Başkanı Donald Trump, Shinzo Abe'nin konuşması sırasında çeviri için kullanılan kulaklığı takmayı unuttu.




Trump, Japonca konuşan Abe'nin sözlerini anlıyormuş gibi görünerek kafa salladı ve gülümsedi.




ABD Başkanı bir süre sonra kulaklığını takarak basın toplantısına o şekilde devam etti.




Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, konuyla ilgili gelen bir soruya, "O anlarda kulaklık kullandığını düşünmüyorum. Ancak zaten Abe'nin konuşma metnini görmüştü ve basın toplantısından önce Abe'yle uzun bir görüşme yapmışlardı." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk












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