TRUMP'TAN 3 TÜRK DEVİNE GÜMRÜK DUVARI
ABD Ticaret Bakanlığı,damping ve sübvansiyon incelemesini tamamladı. İncelemenin ardından 3 Türk çelik tel çubuk üreticisinden Habaş Sınai, Tıbbi Gazlar ve İçdaş Çelik'te sübvansiyon marjı tespit edildi.
ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu beş ülkeden ithal edilen karbon ve alaşım çelik tel çubuk hakkında yürüttüğü damping ve sübvansiyon incelemesini tamamladı. İncelemenin ardından 3 Türk çelik tel çubuk üreticisinden Habaş Sınai, Tıbbi Gazlar ve İçdaş Çelik'te sübvansiyon marjı tespit edildi.
YÜZDE 148 VERGİ
İthalatın ABD'li üreticilere zarar verdiği kanıtlanırsa İngiltere, İspanya, İtalya, Güney Kore ve Türkiye'den ithal ürünlere beş yıl boyunca yüzde 148'e kadar gümrük vergisi getirilebilecek. ABD Türkiye'den 2016 yılında 20.5 milyon dolar tutarında çelik tel çubuk ithal etti. Türk çelik tel çubuk üreticilerinden Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar aleyhine yüzde 4.74 damping ve yüzde 3.86 sübvansiyon marjı, İçdaş Çelik aleyhine yüzde 7.94 damping ve yüzde 3.81 sübvansiyon marjı tespit edildi. Diğer Türk üreticiler için bu oranlar sırasıyla yüzde 6.34 ve yüzde 3.84 oldu.
İthalatın ABD'li üreticilere zarar verip vermediğini belirleyecek olan Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun tespitini 3 Mayıs'a yakın bir tarihte açıklaması bekleniyor.
SÜBVANSİYON NEDİR?
Sübvansiyon ya da destekleme, devletin kişi ya da kurumlara mal, para veya hizmet biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder. Sözcük Türkçeye Fransızcadan girmiştir, tam karşılığı TDK Sözlük'te destekleme olarak verilmesine rağmen bir iktisat terimi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.
(Reuters)
Kaynak: haberinburada
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