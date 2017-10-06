TRUMP,OBAMA DÖNEMİNDE İMZALANAN 'İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMA'YI BOZMAYA HAZIRLANIYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
"ÜLKE ÇIKARLARINA UYGUN DEĞİL"
Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ülke çıkarlarına uygun olmadığı yönünde açıklama yapmayı planladığı iddia edildi. Trump'ın 12 Ekim'de Ortadoğu üzerine bir konuşma yapacağı ve burada daha kapsamlı bir İran planını ilan edebileceği vurgulandı. Trump'ın bu konuşmasında, "İran'la nükleer anlaşmayı sona erdirdiğini" duyurabileceği de öne sürüldü.
KAPSAMLI BİR STRATEJİ PEŞİNDE
15 Ekim'de İran'ın nükleer anlaşma kurallarına uyup uymadığı konusunda kongreyi bilgilendirmek zorunda olan Trump yönetiminin, bu tarih dolmadan anlaşmayı kullanım dışı bırakmak ve yerine daha kapsamlı bir strateji koymak istediği belirtildi. Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın bilgilendirmesinde konuya yönelik bir soruya yanıt verirken, anlaşmanın akıbetine ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.
"BERABER ÇALIŞTIKLARI İYİ BİR EKİP VAR"
Sanders, "Başkan bu konuyla ilgili kararını verdi ve doğru zamanı gelince bunu açıklayacak. Başkan'ın gündeminde, İran'la ilgili olarak daha kapsamlı bir strateji oluşturmak var. Bu konuda beraber çalıştıkları iyi bir ekip var" şeklinde konuştu.
"ABD TARİHİNİN EN KÖTÜ ANLAŞMASI"
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Trump göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
- Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
- Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
- Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
- Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar