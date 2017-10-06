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TRUMP,OBAMA DÖNEMİNDE İMZALANAN 'İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMA'YI BOZMAYA HAZIRLANIYOR


Trump,Obama Döneminde İmzalanan 'İran'la Nükleer Anlaşma'yı Bozmaya Hazırlanıyor
Tarih : 06 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Trump,Obama Döneminde İmzalanan 'iran'la Nükleer Anlaşma'yı Bozmaya Hazırlanıyor(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı iptal etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

"ÜLKE ÇIKARLARINA UYGUN DEĞİL"

Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Trump'ın, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ülke çıkarlarına uygun olmadığı yönünde açıklama yapmayı planladığı iddia edildi. Trump'ın 12 Ekim'de Ortadoğu üzerine bir konuşma yapacağı ve burada daha kapsamlı bir İran planını ilan edebileceği vurgulandı. Trump'ın bu konuşmasında, "İran'la nükleer anlaşmayı sona erdirdiğini" duyurabileceği de öne sürüldü.

KAPSAMLI BİR STRATEJİ PEŞİNDE

15 Ekim'de İran'ın nükleer anlaşma kurallarına uyup uymadığı konusunda kongreyi bilgilendirmek zorunda olan Trump yönetiminin, bu tarih dolmadan anlaşmayı kullanım dışı bırakmak ve yerine daha kapsamlı bir strateji koymak istediği belirtildi. Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın bilgilendirmesinde konuya yönelik bir soruya yanıt verirken, anlaşmanın akıbetine ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

"BERABER ÇALIŞTIKLARI İYİ BİR EKİP VAR"

Sanders, "Başkan bu konuyla ilgili kararını verdi ve doğru zamanı gelince bunu açıklayacak. Başkan'ın gündeminde, İran'la ilgili olarak daha kapsamlı bir strateji oluşturmak var. Bu konuda beraber çalıştıkları iyi bir ekip var" şeklinde konuştu.

"ABD TARİHİNİN EN KÖTÜ ANLAŞMASI"

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Trump göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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