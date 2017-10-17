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TRUMP'IN YENİ SEYAHAT YASAKLARINA YARGIDAN, BİR GÜN KALA FRENLEME


Trump'ın yeni seyahat yasaklarına yargıdan, bir gün kala frenleme
Tarih : 17 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Trump'ın Yeni Seyahat Yasaklarına Yargıdan, Bir Gün Kala Frenleme(9/10)5

ABD yönetiminin 24 Eylül'de aldığı ve 8 ülke vatandaşlarını etkileyecek olan "seyahat kısıtlaması" kararı, Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson tarafından "milliyetlerine göre insanlara ayrımcılık yaptığı" gerekçesiyle durduruldu.

SEYAHAT KISITLAMASI KARARI DURDURULDU

Hawaii Federal Yargıcı Watson, Trump yönetiminin son seyahat kısıtlaması uygulamasıyla ilgili kararını açıkladı. Trump'ın 24 Eylül'de aldığı ve 8 ülke vatandaşlarını etkileyecek seyahat kısıtlaması kararını, "ABD'ye gelmek isteyen insanları milliyetlerine göre ayrımcılığa tabi tuttuğu" gerekçesiyle reddeden Yargıç Watson, kararın yürütmesini durdurdu.

GÜVENLİK PROSEDÜRÜ GEREKİYORDU

18 Ekim'de hayata geçeceği açıklanan söz konusu seyahat kısıtlamaları İran, Suriye, Somali, Libya, Yemen, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad vatandaşlarının ABD vizesi alma süreçlerine katı güvenlik prosedürleri getiriyordu. ABD Adalet Bakanlığından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, ABD Yüksek Mahkemesi, hükümetin son düzenlemesini gerekçe göstererek seyahat yasaklarıyla ilgili mahkemeye gerek olmadığı kararını vermişti.18 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİ

Yargıç Watson, Trump'ın mart ayında açıkladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarını hedef alan seyahat yasağı kararını da bloke etmiş, Trump yönetimi konuyu Yüksek Mahkemeye taşımıştı. Trump'ın önceki "seyahat yasağının" yerini alacak olan ve 24 Eylül'de imzalanan kararın 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Önceki listede yer alan Sudan yeni listede yer almazken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad yeni listeye eklenmişti.

ADALET BAKANLIĞI YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI

Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı. Yargıya takılan söz konusu karar ABD Adalet Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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