Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım
Aslan, Avrupa'da Rahat Kazandı
Beşiktaş Manisa'da Berabere Kalarak Tur Atladı
İlk Finalist Gremio!
Simge Fıstıkoğlu'na, Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
İto Başkanı Çağlar'ın Ölümünde Büyük İhmal! Hastane Gaz Sıkışması Var Deyip Eve Yollamış
Cenk Ergün'den Okan Buruk'a Sert Sözler: Kimse Böyle Konuşamaz
Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor

Trump'ın yasağını çiğnediler! ABD'de transseksüeller orduya katılacak

TRUMP'IN YASAĞINI ÇİĞNEDİLER! ABD'DE TRANSSEKSÜELLER ORDUYA KATILACAK

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump'ın tüm itirazlarına rağmen 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin orduda görev almasına izin verileceğini açıkladı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 20:00
Puan Ver : Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak(8/10)4

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın itirazına rağmen 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin orduya katılmasına izin vereceği bildirildi.

UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda federal bölge mahkemelerince alınan kararlar gereği Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2018'den itibaren transseksüel bireylerin askerlik hizmeti için yapacakları başvuruları işleme almaya başlayacak. Adalet Bakanlığı söz konusu mahkeme kararlarını temyize götürürken bu uygulama yürürlüğe girecek." ifadelerine yer verildi.

MART AYININ SONUNA KADAR SÜRE İSTENDİ

Washington DC federal bölge mahkemesinin Pentagon'a 1 Ocak'ta alım işlemlerinin başlatılması talimatı verdiği belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın mahkemeden söz konusu uygulamayı gözden geçirmek üzere mart ayının sonuna kadar süre tanınmasını talep ettiği kaydedildi.

BAŞKAN TRUMP KARŞI ÇIKMIŞTI

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Haziran 2016'da Pentagon'un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon'a bir yıl süre tanımıştı. Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu.

Washington Bölge Mahkemesi ise Trump'ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  Yasağını  Çiğnediler  Abd  De  Transseksüeller  Orduya  Katılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER