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trump'ın yabancı bir liderle yapacağı en zor görüşme

TRUMP'IN YABANCI BİR LİDERLE YAPACAĞI EN ZOR GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beyaz Saray'da Trump'a konuk olacak. Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan iki liderin görüşmesi öncesi dünyaca ünlü gazeteler konuya geniş yer ayırdı

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:27
Puan Ver : Trump'ın Yabancı Bir Liderle Yapacağı En Zor Görüşme(7/10)6


The Washington Post Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdiği haberinde, iki ülke arasında son dönemde yaşanan fikir ayrılıklarına dikkati çekerek, Erdoğan- Trump görüşmesini “Trump'ın bu zamana kadar bir yabancı liderle yaptığı en zor görüşme” olarak niteledi. AP'nin servis ettiği haberi farklı bir başlıkla veren gazete, Trump'ın Erdoğan'a karşı dengeli bir tutum izlemesi ‘tavsiyesinde' bulundu.



‘YAKIN TUTMALI'



The Los Angeles Times Gazetesi ise “Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Washington ziyareti neden garip bir durum olabilir?” başlıklı haberinde, Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlara uzun bir yer ayırdı. Görüşmeden önce Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye ile yaşanan tansiyona ilişkin hiçbir açıklama paylaşılmadığı, buna karşın Türkiye ve ABD'nin bazı önemli konularda çıkar çatışması yaşadığı aktarıldı. Haberde, “Trump, kendi askeri komutanlarını engellemeden Erdoğan'ı kendisine yakın tutmayı başarmalı” ifadesi kullanıldı.



 



kaynak:habertürk








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