TRUMP'IN VETO ETTİĞİ YENİ AİR FORCE ONE'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan havacılık şirketi Boeing'in gelecek başkanlar için ürettiği Air Force One 747'nin maliyetinin 4 milyar doları aştığını ifade ederek, bu durumu "Maliyeti kontrolden çıkmış." diye eleştirdi. Trump, "Siparişi iptal edin" çağrısında bulundu.
Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan havacılık şirketi Boeing'in gelecek başkanlar için ürettiği Air Force One 747'nin maliyetinin 4 milyar doları aştığını ifade ederek, bu durumu "Maliyeti kontrolden çıkmış." diye eleştirdi. Trump, "Siparişi iptal edin" çağrısında bulundu.
Bu paylaşımın ardından New York'ta yaşadığı Trump Tower'ın lobisinde gazetecilerle bir araya gelen Trump, "Boeing'in çok para kazanmasını isteriz ama o kadar çok değil." değerlendirmesinde bulunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı, Air Force One'ın yenilenmesi ihalesini Ocak 2016'da Boeing'in kazandığını duyurmuştu. ABD başkanları, 1990'lı yılların başından bu yana uçuşlarında yüksek güvenlikli Air Force One'ı kullanıyor.
Peki Air Force One olarak kullanılması planlanan ve 367 milyon dolarlık değere sahip Boeing 747-8 uçağının özellikleri neler?
Boeing 747-8 üretilmiş en uzun hava taşıtı. Büyüklük olarak ise ikinci sırada. 444 m²'lik bir iç hacime sahip.
Uçak havada hiç ara vermeden 15000 km yol katedebiliyor.
Maliyeti ek özellikler dahil edilmediğinde 367 milyon dolar.
Uçağın iç dizaynı ve mobilyaları özel üretimle hazırlanıyor.
Büyük bir çalışma ofisi, özel tasarıma sahip lüks bir yatak odası, toplantı ve yemek salonlarına sahip.
kaynak:ntv
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