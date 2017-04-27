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trump'ın vergi paketiyle zayıflayan dolar 3.57 - 3.58 lira aralığında

TRUMP'IN VERGİ PAKETİYLE ZAYIFLAYAN DOLAR 3.57 - 3.58 LİRA ARALIĞINDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "vergi indirim" paketinin beklendiğinden zayıf çıkması, doları da zayıflattı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 09:54
Puan Ver : Trump'ın Vergi Paketiyle Zayıflayan Dolar 3.57 - 3.58 Lira Aralığında(5/10)2


 Tüm para birimleri karşısında gerileyen dolar 3.57-3.58 lira aralığına çekildi.

Trump, dün açıkladığı vergi paketiyle, kamu şirketlerinin vergi oranlarını yüzde 35'den ve küçük ölçekli firmaların vergi oranlarını da yüzde 39.6'dan yüzde 15'e indirileceğini açıkladı.

Bazı analistlerin, "Seçim kampanyasındaki vaatlerin yinelenmesi" diye nitelendirdiği vergi paketinin yaratacağı "bütçe açığına" karşı bir önlemi içermemesi de, piyasalar açısından "inandırıcılıktan uzak" bulundu.

Bu gelişmeler, vergi paketi açıklanmadan önce güç kazanan doları zayıflattı ve euro 1.0913 dolara çıktı. Doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de, paket öncesi yükseldiği 99.33'ten 98.84'e geriledi.



 



kaynak:hürriyet








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