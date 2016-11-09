

Donald Trump ABD'nin yeni başkanı seçildi. Dönemin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise Trump'ın daha önce verdiği röportajlarda gizli. Trump, Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili Erdoğan'ı övmüş, "Yaşananın darbe değildi, başarılı olmadı, girişim olarak kaldı ve bu durumu tersine çevireceğine dair kendisine epey güvendim" demişti.



Dünyanın merakla beklediği ABD başkanlık seçimlerinde sonuç belli oldu, Cumhuriyetçi aday Donald Trump Birleşik Devletler'in 45. Başkanı. Demokrat Hillary Clinton, 289 delegeye ulaşan Trump'ın karşısında hezimet yaşadı.







Peki Trump, Türkiye'yle ilgili hangi politikaları savunuyor? Daha önce The New York Times'a verdiği röportajda Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili Erdoğan'ı övmüş, "Yaşananın darbe değildi, başarılı olmadı, girişim olarak kaldı ve bu durumu tersine çevireceğine dair kendisine epey güvendim" demişti. Suriyeli Kürtler için de "Kürtlerin hayranıyım, anlarsın" ifadesini kullanmıştı.



ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, yönetimi Ocak ayında Barack Obama'dan devralacak. O güne kadar da hem kabinesini oluşturacak, hem de uygulamaya koymayı planladığı iç ve dış siyasetini şekillendirmeye çalışacak. Trump seçim çalışmaları sırasında başkan olursa izleyeceği politikanın ipuçlarını da vermişti.







TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER







Tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren ABD-Türkiye ilişkilerinde, ekonomik ilişkilerden, NATO müttefikliğine kadar bir çok konu önem taşımakla birlikte, Suriye'nin geleceği, PKK'nın Suriye kolu PYD'ye yönelik ABD desteği ve Gülen örgütü ile mücadelede ABD'nin işbirliği kilit konular.







TRUMP, RUSYA'YA HAVALE EDİYOR







Trump, seçim kampanyası boyunca Obama yönetimini eleştirdi, Suriye planını 'düşmanı şaşırtmak için' tam olarak açıklayamayacağını imâ etti. Suriye konusunda birbirinden farklı görüşler ortaya koydu, ancak her zaman önceliği IŞİD'le mücadele oldu.







Rusya ile ilişkileri her alanda geliştirmekten yana olan Trump, Esed rejiminin en önemli askeri ve diplomatik müttefiki Rusya'nın Suriye'de önünü açmak gerektiğini de 2015 yılında şöyle dile getirmişti:







“Rusya IŞİD'den kurtulmak istiyor. Biz de IŞİD'den kurtulmak istiyoruz. O zaman belki de bırakmalıyız ki, Rusya bu işin icabına baksın. Yani, bırakalım onlar IŞİD'den kurtulsun.”







kaynak:milliyet