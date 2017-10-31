TRUMP'IN SUYU ISINIYOR! DANIŞMANI RUSLARLA GÖRÜŞME AYARLAMA İŞİNİ İTİRAF ETTİ
Trump'ın seçim kampanyası sırasında dış politika danışmanlığını yapan Papadopoulos, FBI'a Trump ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında görüşme ayarlamaya çalıştığını itiraf etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan George Papadopoulos'un, Trump kampanyası ile bazı üst düzey Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylediğini kabul ettiği bildirildi.
FBI'A YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Rusya soruşturması kapsamında adı geçen ABD Başkanı Trump'ın kampanya dönemindeki danışmanlarından Papadopoulos'la ilgili federal yetkililer yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Papadopoulos'un, 2016 yılının Mart ayında Trump'ın kampanyası ile üst düzey bazı Rus yetkililer arasında ayarlamaya çalıştığı temaslar konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul ettiği belirtildi. İlgili federal konsey, Trump'ın eski danışmanının, suçunu 5 Ekim'de kabul ettiğini açıkladı.
FBI AJANLARINI YANILTMIŞ
Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından daha önce sorgulanan ve FBI'ın ilişkilerini incelediği Papadopoulos'un, "söz konusu temasların yeri, zamanlaması ve içeriği" konularında FBI ajanlarını yanılttığı kaydedildi. Papadopoulos, Trump'ın seçim kampanya ekibine katıldığında uluslararası enerji avukatı olarak çalışıyordu.
TRUMP İDDİALARI YALANLADI
Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, eski kampanya menajeri Paul Manafort'a yöneltilen suçlamalarla kendi kampanyası arasında herhangi bir ilişki olmadığını savundu. Trump, "Özür dilerim ama bu (Manafort'a itham edilen suçlar), Paul Manafort Trump kampanyasına katılmadan yıllar önceydi. Neden sahtekar Hillary ve Demokratlara odaklanılmıyor? Ayrıca (Rusya ile Trump kampanyası arasında) Hiçbir gizli işbirliği yok!" açıklamasını yaptı.
ESKİ MENAJERİ FBI'A TESLİM OLMUŞTU
Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından birçok konuda suçlanan Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort, sabah saatlerinde FBI'a giderek teslim olmuştu. Manafort'la birlikte suçlanan eski iş ortağı Rick Gates'in de yetkililere teslim olduğu bildirilmişti.
Manafort'un, ABD'ye karşı komplo kurmak, para aklamak, kendisini yabancı ajan olarak kayıt ettirmemek ve vergiyle ilgili konularda eksik bildirim yapmak gibi toplam 12 ayrı suçlamadan dolayı bugün hakim karşısına çıkacağı bildirilmişti. Ancak Manafort'a yöneltilen suçlamalarla Trump'ın seçim kampanyası arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığının şu anda kesin olarak bilinmediği kaydediliyor.
Kaynak: haberinburada
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