TRUMP'IN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ AÇIKLAMASINA BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İLK YORUM: KUTLUYORUZ!
ABD Başkanı Trump'ın sözleriyle ilgili Başbakan Yıldırım'dan "Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz." sözleriyle değerlendirdi.
Başbakan Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasını "Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz." sözleriyle değerlendirdi.
BOSNA ZİYARETİ DÖNÜŞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Başbakan Yıldırım'ı, Bosna Hersek ziyareti dönüşü Esenboğa Havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.
Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ankara'ya geldi.
"DOĞRU KARARI VERMİŞTİR, KENDİSİNİ KUTLUYORUZ"
Yıldırım yaptığı açıklamada Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.
Başbakan Yıldırım, Trump'ın Suriye açıklamasına ilişkin, "Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz." dedi.
"NOSTALJİK FAALİYETLERE KATILMA LÜKSÜMÜZ YOK"
Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, "Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak" ifadelerini kullandı.
İngiltere-Rusya casus krizine değinen Başbakan Yıldırım, "Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Genç Kız Bacağından Vurulup Öldürülmüştü! Tek Tutuklu Sanık Tahliye Edildi
- Anadolu Farm Skandalında Yeni Detay! 10 Milyonu Dağın Başına Yatırmış
- Münbiç'ten Skandal Kareler! Abd'lilerle Ypg'liler Keşif Yaptı
- Bakan Sarıeroğlu: 4 C'den 4 B'ye Geçenlerin Maaşına Yüzde 10 Zam Yapılacak
- Kosova'da Deprem Yaratan Mit Operasyonunun Görüntüleri Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
- İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
- Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
- Ağrı Çeken Çinlinin Kulağından Kurtçuklar Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar