ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Twitter'da, Menbiç'te ölen terör örgütü YPG sorumlusu Anan Ebu Emced için "Onunla tanışmaktan onur duydum." dedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Menbiç kasabasındaki askeri sorumlusu olan Anan Ebu Emced hakkında Twitter'dan bir mesaj yazan McGurk, Emced'e övgülerde bulundu.

"ONUNLA TANIŞMIŞ OLDUĞUM İÇİN ONUR DUYUYORUM"

Mesajda, "Ebu Emced ile tanışmış olduğum için onur duyuyorum. DEAŞ'a karşı bir savaşçıydı. Burada Menbiç'te kurtarılan anne babasıyla görünüyor. Dün Rakka'da öldü. Huzur içinde yatsın." ifadesini kullandı.

Yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla Ankara'nın eleştiri oklarını üzerine çeken McGurk, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis'in heyetinde bu yüzden yer almadı. Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada