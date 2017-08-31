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Trump'ın Özel Temsilcisinden Skandal YPG Mesajı: Onur Duyuyorum

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİNDEN SKANDAL YPG MESAJI: ONUR DUYUYORUM

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Twitter'da, Menbiç'te ölen terör örgütü YPG sorumlusu Anan Ebu Emced için "Onunla tanışmaktan onur duydum." dedi.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Trump'ın Özel Temsilcisinden Skandal Ypg Mesajı: Onur Duyuyorum(5/10)1

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Menbiç kasabasındaki askeri sorumlusu olan Anan Ebu Emced hakkında Twitter'dan bir mesaj yazan McGurk, Emced'e övgülerde bulundu.

"ONUNLA TANIŞMIŞ OLDUĞUM İÇİN ONUR DUYUYORUM"

Mesajda, "Ebu Emced ile tanışmış olduğum için onur duyuyorum. DEAŞ'a karşı bir savaşçıydı. Burada Menbiç'te kurtarılan anne babasıyla görünüyor. Dün Rakka'da öldü. Huzur içinde yatsın." ifadesini kullandı.

Yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla Ankara'nın eleştiri oklarını üzerine çeken McGurk, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis'in heyetinde bu yüzden yer almadı. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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