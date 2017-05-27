TRUMP'IN OTOMOBİLİ SARAY KAPISINA SIĞMADI
Trump'ın özel yapım otomobilinin, ebatların aşırı büyük olması nedeniyle Brüksel'deki kraliyet sarayının kapısına sığmadığını yazdı.
La Libre Belgique gazetesinin haberine göre, kapıdan geçiş sorununun Trump'a ait The Beast (Canavar) adı verilen limuzininin her türlü saldırıya karşı korunmasını amaçlayan çok kalın gövde ve zırhlı kapılarla donatılmış olması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.
TRUMP BAHÇEDEN YÜRÜDÜ
Yaşanan olayın ardından Trump'ın kraliyetsarayının bahçesinden yürüyerek geçmek zorunda kaldığı, fakat tüm bu sürecin ABD gizli servisi tarafından planlanıp onun koordinasyonu altında gerçekleştiği ifade edildi.
Giriş kapısından saraya kadar olan mesafeyi bu şekilde geçen Donald Trump ve eşi Melania, Belçika Kralı Philippe ile eşi Kraliçe Mathilde ile bir araya gelerek, çeşitli konuları ele aldı.
kaynak:sabah
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