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TRUMP'IN OĞLUNA ZARFLI SALDIRI! GELİNİ HASTANELİK OLDU


Trump'ın oğluna zarflı saldırı! Gelini hastanelik oldu
Tarih : 13 Şubat 2018, 01:50
Puan Ver : Trump'ın Oğluna Zarflı Saldırı! Gelini Hastanelik Oldu(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adına gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.

Trump Jr'ın karısının mektubu yerel saatle 10.00'da açtığı kaydediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AA'nın haberine göre; ABD basınında yer alan haberelere göre, Vanessa Trump'ın beyaz toz içeren mektubu açtıktan sonra "önlem amaçlı" hastaneye kaldırıldı. Vanessa Trump ile beraber iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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