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Trump'ın Oğlu ve Damadı İstihbarat Komitesi'ne İfade Verecek

TRUMP'IN OĞLU VE DAMADI İSTİHBARAT KOMİTESİ'NE İFADE VERECEK

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr. ile damadı Kushner, Rusya soruşturması kapsamında gelecek hafta ABD Senatosunda senatörlerin sorularını yanıtlayacak.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Trump'ın Oğlu Ve Damadı İstihbarat Komitesi'ne İfade Verecek(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya soruşturması kapsamında Senato'da ifade vereceği açıklandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KOMİTE ÖNÜNDE OLACAKLAR

ABD Senatosu Adalet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın oğlu ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'un 26 Temmuz Çarşamba günü komite önüne çıkacağı ifade edildi.

CLİNTON HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN RUS AVUKATLA GÖRÜŞMÜŞ

Geçen yıl haziran ayında, babasının 2016 başkanlık yarışındaki rakibi Demokrat Hillary Clinton hakkında bazı bilgiler almak amacıyla Rus bir avukatla görüşmekle suçlanan oğul Trump'ın, senatörlerin zor sorularına maruz kalacağı belirtiliyor. Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort'un da aynı toplantıda yer aldığı belirtiliyor.

İFADELER HALKA AÇIK ALINACAK

Trump Jr. ile Manafort'un Senato'daki ifadelerinin kameralar önünde halka açık şekilde alınması bekleniyor.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Trump Jr.'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında Clinton hakkında sahibi olduğu bilgileri vermek istediği iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya, kendisine yönelik iddiaları reddetmiş, Rus hükümetini temsil etmediğini açıklamıştı. Sadece kendisini temsil ettiğini savunan Veselnitskaya, "Asla elimde hassas bir bilgi yoktu ve olamazdı." demişti. Rus avukat, Trump'ın oğlu ile görüştüğü sırada Donald Trump'ın henüz Cumhuriyetçi Parti adayı olup olmadığını bile bilmediğini söylemişti.

DAMADI DA İFADE VERECEK

Öte yandan, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in avukatı Abbe Lowell da 24 Temmuz Pazartesi günü müvekkilinin ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin karşısına çıkacağını duyurdu. Daha önce Rusya soruşturması kapsamında kendisine davet gelmesi halinde Kongre ile iş birliği yapıp ifade vereceğini açıklayan Kushner'in oturumunun kapalı olabileceği ifade edildi.

MOSKOVA, ABD SEÇİMLERİNİ MANİPÜLE ETMEKLE SUÇLANIYOR

Amerikan medyasında geçen ay yer alan haberlerde Kushner'in işletmelerinin, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğu öne sürülmüştü. ABD Kongresi ve özel savcı Mueller tarafından ayrı yürütülen Rusya soruşturmalarında Moskova yönetimi, 8 Kasım 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerini siber saldırı yoluyla manipüle etmekle suçlanıyor. Rusya ise söz konusu iddiaları reddediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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