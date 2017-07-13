ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgi toplamak için Rus bir avukatla buluşmuştu. Senato Yargıçlar Başkanı, Trump Jr'nin mahkemeye gelerek bu konuda ifade vermesini istedi.

DAVET ÜZERİNE GELMEZSE MAHKEME CELBİ ÇIKARTILABİLİR

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Iowa eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Grassley, oğul Trump'a bir davet mektubu göndereceğini ve gelmemesi durumunda mahkeme celbi çıkartabileceğini söyledi.

"OĞUL TRUMP SEÇİMLERDE CLINTON'A ZARAR VERMEYE ÇALIŞTI" İDDİASI

Trump Jr.'ın basına yansıyan elektronik postalarında, Rus bir avukatla baba Trump'ın rakibi Demokrat aday Hillary Clinton'u bitirecek bilgilere sahip olduğu gerekçesi ile görüşmek istediğini hatırlatan Grassley, "Donald Trump Jr. geçen haziran ayında Rus avukatla yaptığı toplantıya ilişkin sorularımızı yanıtlamalı."dedi.

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Komite başkanı ayrıca ifade verme sürecinin gelecek hafta olabileceğini de dile getirdi.

OĞUL TRUMP, RUS AVUKATLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETMİŞTİ

Trump'ın oğlu iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, avukatla görüştüğünü ve Clinton hakkında bilgi aldığını kabul etmiş, "Belli ki bir kampanya sırasında rakibi hakkında bilgi almak için toplantı yapan ilk kişi benim. Toplantı bir yere varmadı ama dinlemek zorundaydım." ifadelerini kullanmıştı.

RUS AVUKAT İDDİALARI REDDEDİYOR

Trump'ın Kampanya Müdürü Paul Manafort ve damadı Jared Kushner'ın da bulunduğu söz konusu toplantıya ilişkin açıklama yapan Rus avukat Veselnitskaya ise kendisine yönelik iddiaları reddediyor.

"OĞUL TRUMP İLE GÖRÜŞTÜM AMA CLINTON HAKKINDA BİLGİ VERMEDİM"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Veselnitskaya, oğul Trump ile görüştüğünü kabul etse de Clinton ile ilgili kendisine hassas herhangi bir bilgi vermediğini ve Rus hükümetini temsil etmediğini söylemişti.

Amerikan New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Goldstone'un avukatının Clinton hakkında bilgi sahibi olduğu, bu bilgilerin Clinton'ı bitirebileceği ve bunun Rus hükümetinin bir yardımı olduğunu dile getirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: haberinburada