TRUMP'IN NEW YORK ÇİZİMİ 9 BİN DOLARDAN AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2005 yılında hayır kurumu için yaptığı New York silüeti çiziminin, müzayedede 9 bin dolardan satışa çıkarılacağı belirtildi.
Washington Examiner'ın aktardığına göre, Trump'ın 2005 yılında bir hayır kurumu için çizdiği New York silüeti eskizi, açık arttırmayla minimum 9 bin dolardan müzayedede satışa çıkartılacak.
27 TEMMUZ'DA YAPILACAK
Nate D. Sanders Müzayedesi'nde 27 Temmuz'da yapılacak açık arttırmada, satış işlemi 9 bin dolardan açılacak.
TRUMP'IN İMZASI VAR
Müzayedenin açıklamasına göre, ortasında Trump Tower'ın bulunduğu 11.5x9 ebatındaki çizimde 'Donald J Trump' imzası bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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