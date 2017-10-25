Trump'ın uyuşturucu ticaretine karşı Meksika sınırına 15 milyar dolar maliyetle örmek istediği duvarın prototipi drone'la kaydedildi ve drone'un rahatlıkla duvarın diğer tarafına geçtiği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvarın prototipleriyle ilgili yapılan drone çekiminin videosu ortaya çıktı.

Videoda drone'un rahatlıkla duvarın öbür tarafına geçmesi, örülecek duvarın ne kadar mantıksız olduğunu gözler önüne serdi.

DRONE'LA AYNI YERDEN UYUŞTURUCU KAÇIRILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu satıcısı bir ABD vatandaşı, drone'la Meksika'dan 6 kilo uyuşturucuyu, tam da duvar prototipinin yapıldığı yerden ABD'ye sokmuştu. Yaşanan olay duvar inşaatının ne kadar manasız olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.TRUMP'IN SEÇİM VAADİYDİ

Uyuşturucu ve insan kaçakçılığını önlemek için ABD - Meksika sınırına örülecek ve 15 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen duvar, Donald Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Kaynak: haberinburada