TRUMP'IN MEKSİKA KONUSUNDAKİ YALANI ORTAYA ÇIKTI
Meksika Devlet Başkanı'nın kendisini arayarak "övdüğünü" açıklayan Trump'ın yalan söylediği ortaya çıktı.
Meksika Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı yakın zamanda aramadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trump'ın iddia ettiği gibi "Nieto'nun, göç politikasını övmek için Trump'la herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediği" belirtildi.
"YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞMEDİK"
Açıklamada, Nieto'nun, Trump'la yakın zamanda herhangi bir telefon görüşmesi yapmadığı kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, pazartesi günü, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun kendisini aradığını ve yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki çalışmaları övdüğünü söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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