TRUMP'IN MASASINDAKİ KIRMIZI BUTONUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
ABD Başkanlığı'na adaylığını koyduğu günden bu yana hakkında birçok spekülasyon yapılan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.
ABD Başkanlığı'na adaylığını koyduğu günden bu yana hakkında birçok spekülasyon yapılan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te bulunan masasındaki kırmızı buton dikkat çekti. Trump'ın masasındaki bu kırmızı butonu, ne için kullandığı hayal gücünü geniş tutup kabinesini çağırmaktan nükleer füze ateşlemeye kadar tahminlerde bulunulabilir ancak Trump bu düğmeyi bunların hiçbiri için kullanmıyor.
Associated Press adına Trump'la röportaj yapan gazeteci Julian Pace, ABD Başkanı'nın Oval Ofis'te bulunan masasında kırmızı bir buton bulunduğunu yazdı.
Pace, bu butona basılınca Beyaz Saray'da görev yapan kahyanın odaya geldiğini ve o kahyanın Trump'a kola getirdiğini söyledi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar