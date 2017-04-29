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trump'ın masasındaki kırmızı butonun sırrı çözüldü

TRUMP'IN MASASINDAKİ KIRMIZI BUTONUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

ABD Başkanlığı'na adaylığını koyduğu günden bu yana hakkında birçok spekülasyon yapılan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:34
Puan Ver : Trump'ın Masasındaki Kırmızı Butonun Sırrı Çözüldü(5/10)5


ABD Başkanlığı'na adaylığını koyduğu günden bu yana hakkında birçok spekülasyon yapılan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te bulunan masasındaki kırmızı buton dikkat çekti. Trump'ın masasındaki bu kırmızı butonu, ne için kullandığı hayal gücünü geniş tutup kabinesini çağırmaktan nükleer füze ateşlemeye kadar tahminlerde bulunulabilir ancak Trump bu düğmeyi bunların hiçbiri için kullanmıyor.



Associated Press adına Trump'la röportaj yapan gazeteci Julian Pace, ABD Başkanı'nın Oval Ofis'te bulunan masasında kırmızı bir buton bulunduğunu yazdı.



Pace, bu butona basılınca Beyaz Saray'da görev yapan kahyanın odaya geldiğini ve o kahyanın Trump'a kola getirdiğini söyledi.



 



kaynak:haberler








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