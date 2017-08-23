ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen konuşması sırasında dışarıda protesto düzenleyen vatandaşlara polis biber gazı ile müdahale etti.

Phoenix polisi, göstericilerin 'taş ve şişe atması üzerine' gruba müdahalede edildiğini açıkladı. Protestoculardan 4 kişi ise gözaltına alındı. Polis göstericilere dair bir sayı vermezken, Arizona medyası binlerce kişinin protestolara katıldığını söyledi.

TRUMP MEDYAYI SUÇLADI

Öte yandan Trump konuşması sırasında ırçkı ve nefret içerikli söylemleriyle ilgili olarak kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Medyanın kendi cümlelerini saptırdığını iddia eden Trump, gazetecilerin beyazların üstünlüğünü savunan gruplara karşı söylemini yanlış konumlandırdığını ifade etti.

Trump konuşmasından sonra attığı tweetlerinde ise medyayı suçlamaya devam etti;

"Medya sadece nefret söylemi kullanan gruplara yer vermekle kalmıyor, sokaklarımızdaki çete şiddetine de gözlerini kapatıyor".

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Trump'ın geçtiğimiz günlerde Virginia eyaletinde ırkçılık yanlısı ve ırkçılık karşıtı göstericilerin karşı karşıya geldiği olaylarda 'her iki tarafın da suçlu olduğunu' söylemesi tepki çekmişti.

"MEKSİKA DUVASI İÇİN GEREKİRSE HÜKÜMETİ KAPATIRIM"

Trump, 80 dakika süren konuşması sırasında ayrıca Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar ile ilgili de konuştu. Her ne pahasına olursa olsun o duvarın inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Trump, "Hükümeti kapatmam gerekse bile o duvarı inşa edeceğim" dedi.

Trump'ın Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın maliyetinin ne olacağı ve hükümet bütçesinden nasıl karşılanacağı büyük tartışma yaratıyor. Eğer Kongre bütçe için gereken onayı vermezse hükümet işlemez bir hale geliyor.

Kaynak: haberinburada