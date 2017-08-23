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Trump'ın Kızı Ivanka, Şoför Pelin'in Hikayesini Dünyaya Duyurdu

TRUMP'IN KIZI IVANKA, ŞOFÖR PELİN'İN HİKAYESİNİ DÜNYAYA DUYURDU

Sosyal medyada 4.5 milyona yakın takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, Edirne'de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş'ın hikayesini paylaştı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Trump'ın Kızı Ivanka, Şoför Pelin'in Hikayesini Dünyaya Duyurdu(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, Birleşmiş Milletler'in (BM) kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği için çalışan birimi UNWomen'ın girişimiyle Edirne'de otobüs şoförü olarak çalışan Pelin Aslantaş'ın (44) hikâyesini tüm dünyaya duyurdu.

"PELİN'İN HİKAYESİNE GÖZ ATIN"

Ivanka, dün Twitter hesabından Aslantaş'ın UnWomen'ın sitesinde yer alan hikâyesini "Otobüs şoförü Pelin'in hikayesine göz atın" diyerek paylaştı.

8 MART'TA YAYINLANMIŞTI

Ivanka'nın 4.5 milyona yakın takipçilerine aktardığı haber, 8 Mart Kadınlar Günü'nde yayınlanmıştı. Haberde Aslantaş, 202 erkek arasında tek kadın şoför olduğunu anlatıyordu.

Ivanka'dan şoför Pelin paylaşımı meslektaşlarının kendi aralarında kaza yapacağını ya da kısa sürede işi bırakacağını konuştuğunu ifade eden Pelin Aslantaş, sonunda onların da kendisinin iyi sürücü olduğuna inandıklarını ve mesleğini bırakmayı düşünmediğini söylüyordu.

İşte Ivanka Trump'ın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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