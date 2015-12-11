

ABD'de Müslümanların ülkeye alınmasına yasak getirilmesini isteyen Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Trump'ın ismi ve resmi Dubai'deki golf sahası ve konut projesinden kaldırıldı.







Akoya isimli konut projesinin Reklam panosunda, Trump ve kızı Ivanka'nın golf oynarken resmi bulunuyordu. Ülkenin en büyük emlak şirketlerinden Damac Gayrimenkul ait projenin reklam panosunda resmin bulunduğu alan boş kalırken, konut projesinin sloganı olan "Dubai'nin Beverly Hills'i" yazılı pano kaldı. Ayrıca Trump'ın isminin yazılı olduğu dev harflerden oluşan tabelanın taşları da konut projesinin duvarından sökülerek kum zemine bırakıldı.