TRUMP'IN İSMİ O PROJEDEN SİLİNDİ!
Seçim kampanyasındaki Müslüman karşıtı sözleriyle gündeme gelen ABD başkan aday adaylarından Donald Trump'ın ismi ve resmi Dubai'den silindi.
ABD'de Müslümanların ülkeye alınmasına yasak getirilmesini isteyen Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Trump'ın ismi ve resmi Dubai'deki golf sahası ve konut projesinden kaldırıldı.
Akoya isimli konut projesinin Reklam panosunda, Trump ve kızı Ivanka'nın golf oynarken resmi bulunuyordu. Ülkenin en büyük emlak şirketlerinden Damac Gayrimenkul ait projenin reklam panosunda resmin bulunduğu alan boş kalırken, konut projesinin sloganı olan "Dubai'nin Beverly Hills'i" yazılı pano kaldı. Ayrıca Trump'ın isminin yazılı olduğu dev harflerden oluşan tabelanın taşları da konut projesinin duvarından sökülerek kum zemine bırakıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar