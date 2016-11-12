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trump'ın ekibinde çocukları ve damadı da olacak!

TRUMP'IN EKİBİNDE ÇOCUKLARI VE DAMADI DA OLACAK!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibinde üç çocuğu ve damadı da yer aldı

Tarih : 12 Kasım 2016, 11:42
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Başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı geride bırakarak ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, görevi devralmaya hazırlanıyor. Trump, görevi devralacağı 20 Ocak'a kadar kendisine yardımcı olacak 'geçiş ekibini' kurdu.



Trump'ın geçiş ekibinde en büyük üç çocuğu Ivanka, Donald Jr. ve Eric Trump ile damadı Jared Kushner de bulunuyor.



 



kaynak:habertürk








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