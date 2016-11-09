

ABD başkanlık seçimleri sonuçlandı. Seçim sonuçlarına göre, dikkat çeken aday Donald Trump ABD'nin yeni başkanı oldu.







45'inci ABD Başkanı Trump'ın, seçim kampanyası sürecinde yaptığı en çok dikkat çeken açıklamaları şu başlıklar altında derledik:







Suriye açıklaması: DEAŞ'la biz uğraşmayalım







ABD'nin Ocak'ta göreve başlayacak olan başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında halka yaptığı açıklamalarda, Obama'nın Suriye politikasını eleştirmiş ve "Suriye'de, Irak'ta neden DEAŞ'ı bitirmek için uğraşıyoruz. Bırakalım kendileri birbirini bitirsin. Biz sonra kalıntıları için gider, istediğimiz gibi şekillendiririz" ifadelerini kullanmıştı.







"Ülkeme Müslüman almayacağım"







Trump'ın belki en çok tepki gören ve tepki çeken açıklamalarından bir diğeri göçmenler ve Müslümanlarla ilgili söylemleri olmuştu. Trump, "ABD'ye Müslümanları almayacağım" ifadelerini kullanmış ve göçmenlerin ülkesine alınmasıyla ilgili de, "Bu insanları niye ülkemize alıyoruz, bizimle ilgili ne düşündüklerini bilmiyoruz" demişti.







Trump'ın Türkiye ile dış politika konusunda bazı konularda görüş ayrılığı bulunmasına rağmen uzmanlar, ABD'nin bölgedeki çıkarları nedeniyle Türkiye'yle müttefikliğine önem vereceği görüşünü savunuyor.







"Meksika sınırına duvar öreceğim"







Meksika açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çeken Trump, "Gerçek bir duvar öreceğiz. Eroin ve diğer uyuşturucuların New Hampshire'a gelmesini engelleyeceğiz" sözlerini kullanmıştı.







DEAŞ'ı Obama ve Clinton kurdu







Terör örgütü DAEŞ'in Obama tarafından kurulduğunu söyleyen Trump "Evet, kurucu odur. Obama DAEŞ'i kurdu. Ve Hillary Clinton da örgütün yardımcı kurucusudur" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar Clinton'ın tepkisini çekmiş ve karşılığında "Trump çizgisini aştı" demişti.







"Başkan olursam Hillary'yi hapse tıkacağım"







Donald Trump,rakibi Hillary Clinton ile ikinci düellosunda, başkan olduğu takdirde Hillary Clinton'ın sızan elektronik postalarını incelemesi için bir savcı atayıp, Clinton'ı hapse attıracağını söylemişti.







Terör örgütü DEAŞ'ı Obama kurdu. Hillary de onun yardımcı kurucusudur. Şimdi bitirmek için uğraşıp duruyorlar"







kaynak:milliyet