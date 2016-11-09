Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme

trump'ın dikkati çeken 7 çıkışı

TRUMP'IN DİKKATİ ÇEKEN 7 ÇIKIŞI

Donald Trump, ABD'nin 45'inci başkanı oldu. Göçmenlerden ekonomi politikasına, DEAŞ'la mücadeleden 15 Temmuz'a, Trump'ın en çok dikkat çeken açıklamalarını birkaç başlıkta derledik.

Tarih : 09 Kasım 2016, 17:17
Puan Ver : Trump'ın Dikkati Çeken 7 Çıkışı(6/10)8


ABD başkanlık seçimleri sonuçlandı. Seçim sonuçlarına göre, dikkat çeken aday Donald Trump ABD'nin yeni başkanı oldu.



45'inci ABD Başkanı Trump'ın, seçim kampanyası sürecinde yaptığı en çok dikkat çeken açıklamaları şu başlıklar altında derledik:



Suriye açıklaması: DEAŞ'la biz uğraşmayalım



ABD'nin Ocak'ta göreve başlayacak olan başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında halka yaptığı açıklamalarda, Obama'nın Suriye politikasını eleştirmiş ve "Suriye'de, Irak'ta neden DEAŞ'ı bitirmek için uğraşıyoruz. Bırakalım kendileri birbirini bitirsin. Biz sonra kalıntıları için gider, istediğimiz gibi şekillendiririz" ifadelerini kullanmıştı.



"Ülkeme Müslüman almayacağım"



Trump'ın belki en çok tepki gören ve tepki çeken açıklamalarından bir diğeri göçmenler ve Müslümanlarla ilgili söylemleri olmuştu. Trump, "ABD'ye Müslümanları almayacağım" ifadelerini kullanmış ve göçmenlerin ülkesine alınmasıyla ilgili de, "Bu insanları niye ülkemize alıyoruz, bizimle ilgili ne düşündüklerini bilmiyoruz" demişti.



Trump'ın Türkiye ile dış politika konusunda bazı konularda görüş ayrılığı bulunmasına rağmen uzmanlar, ABD'nin bölgedeki çıkarları nedeniyle Türkiye'yle müttefikliğine önem vereceği görüşünü savunuyor.



"Meksika sınırına duvar öreceğim"



 Meksika açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çeken Trump, "Gerçek bir duvar öreceğiz. Eroin ve diğer uyuşturucuların New Hampshire'a gelmesini engelleyeceğiz" sözlerini kullanmıştı.



DEAŞ'ı Obama ve Clinton kurdu



Terör örgütü DAEŞ'in Obama tarafından kurulduğunu söyleyen Trump "Evet, kurucu odur. Obama DAEŞ'i kurdu. Ve Hillary Clinton da örgütün yardımcı kurucusudur" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar Clinton'ın tepkisini çekmiş ve karşılığında "Trump çizgisini aştı" demişti.



"Başkan olursam Hillary'yi hapse tıkacağım"



Donald Trump,rakibi Hillary Clinton ile ikinci düellosunda, başkan olduğu takdirde Hillary Clinton'ın sızan elektronik postalarını incelemesi için bir savcı atayıp, Clinton'ı hapse attıracağını söylemişti.



Terör örgütü DEAŞ'ı Obama kurdu. Hillary de onun yardımcı kurucusudur. Şimdi bitirmek için uğraşıp duruyorlar"



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  In  Dikkati  Çeken  7  Çıkışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER