'mini Mini Bir Kuş' Şarkısını Çalan Personel İşine Devam Ediyor
Konkordato Kanunu Meclis'ten Geçti, İflas Erteleme Devri Resmen Bitti
Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı
Sanatçılar, Afrin Harekatı'na Destek İçin Hatay'a Gitti
Çöpten Ölmek Üzere Olan 6 Yavru Kedi Çıktı! Böyle Hayata Tutundular
Uyurgezer Çocuk Bahçede Donarak Öldü
Putin Açıkladı! Erdoğan Devreye Girdi, Guta'dan İlk Tahliye Yapıldı
Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları
Korsan Öğrenci Servisinin Şoförü Alkollü Yakalandı
İstanbul'un İlk Gazetecilik Okulu Olan Nişantaşı Kampüsü Satılıyor
Gişelerin Çıkışında Durdurulan Araçtan 350 Kiloluk Uyuşturucu Çıktı
Kocası İle Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı
Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı
Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi
İşte Skandal Sözlere İmza Atan Akit Tv Sunucusu İçin İstenen Ceza
Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!
Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak
Toplu Taşımada Yeni Dönem! İstanbul'a Sürücüsüz Otobüsler Geliyor
Canan Karatay'ın Antidepresan Çıkışına Akademisyenlerden Yanıt: Doktor Kontrolünde Kullanılmalı
Okulun Bahçesi Göle Döndü! Öğrenciler Banklardan Kendi Köprüsünü Yaptı

Trump'ın damadına üst düzey yasak! Gizli toplantılara katılamayacak

TRUMP'IN DAMADINA ÜST DÜZEY YASAK! GİZLİ TOPLANTILARA KATILAMAYACAK

Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner, hakkındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılarına katılamayacak.

Tarih : 28 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak(6/10)2

ABD medyası, başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'in hakkındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılara katılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

SORGULANMASI HENÜZ TAMAMLANMADI

Gerekçe olarak güvenlik birimlerinin Kushner'in geçmiş sorgulamasını henüz tamamlamamış olması gösterildi.

Kushner'e Beyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için yaklaşık bir yıllık geçici izin verilmişti.

Bu iznin sona ermesiyle, Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanlar, üst düzey toplantılara katılamayacak.

TRUMP'A VERİLEN GÜNLÜK BRİFİNGLERE KATILIYORDU

Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner'i özellikle ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu danışmanı yapmıştı. Kushner göreve gelmesinden bu yana, istihbarat servislerinde Başkan Trump'a verilen günlük brifinglere de katılıyordu.

AVUKATI DA DOĞRULADI

Haber Kushner'in avukatları tarafından da doğrulandı.

Politico dergisi 37 yaşındaki Kushner'in Cuma günü karar hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Kushner'in avukatı Abbe Lowell dergiye yaptığı açıklamada "Bu durum Kushner'in başkan tarafından verilmiş olan çok önemli görevlerini yerine getirmesine bir engel oluşturmuyor" dedi.

Kushner'e geçen Eylül ayında ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle de soruşturma açılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  Damadına  Üst  Düzey  Yasak  Gizli  Toplantılara  Katılamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER