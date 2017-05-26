ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner'in, Rusya'nın 2016'da düzenlenen Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında FBI tarafından incelendiği iddia edildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner'in, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında, FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından incelendiği iddia edildi.











ABD basınında yer alan iddiaya göre soruşturmayı yürüten müfettişler Kushner'in "önemli bilgilere sahip olabileceğini" düşünüyor ancak bu Kushner'in şüpheli olduğu anlamına gelmiyor.











Washington Post, soruşturmanın Kushner'in geçen yıl Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ve Rus banker Sergei Gorkov'la yaptığı görüşmelere odaklandığını yazdı.







kaynak:haberler