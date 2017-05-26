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trump'ın damadı ve danışmanı kushner, fbı incelemesi altında

TRUMP'IN DAMADI VE DANIŞMANI KUSHNER, FBI İNCELEMESİ ALTINDA

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner'in, Rusya'nın 2016'da düzenlenen Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında FBI tarafından incelendiği iddia edildi.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 12:05
Puan Ver : Trump'ın Damadı Ve Danışmanı Kushner, Fbı İncelemesi Altında(6/10)5


ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner'in, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında, FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından incelendiği iddia edildi.





ABD basınında yer alan iddiaya göre soruşturmayı yürüten müfettişler Kushner'in "önemli bilgilere sahip olabileceğini" düşünüyor ancak bu Kushner'in şüpheli olduğu anlamına gelmiyor.





Washington Post, soruşturmanın Kushner'in geçen yıl Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ve Rus banker Sergei Gorkov'la yaptığı görüşmelere odaklandığını yazdı.



 



kaynak:haberler








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