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trump'ın damadı ortadoğu'ya gidiyor!

TRUMP'IN DAMADI ORTADOĞU'YA GİDİYOR!

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, bu hafta Kudüs ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek. Kushner'in Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceği bildirildi

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:31
Puan Ver : Trump'ın Damadı Ortadoğu'ya Gidiyor!(10/10)12


ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, bu hafta Ortadoğu'ya giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği bildirildi. 



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Amerikan medyasında yer alan haberleri doğrulayarak Kushner'in bu hafta Ortadoğu barışı kapsamında bölgeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. 



Spicer, ziyaretle ilgili detaya girmek istemese de Kushner'in çarşamba günü önce Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha sonra ise Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşeceği belirtildi. 



Trump'ın uluslararası müzakere özel temsilcisi Jason Greenblatt'ın da eşlik edeceği ziyarette, ABD yönetiminin Ortadoğu barışı konusunda mesafe kat edilmesi için yeni bir çaba ortaya koyması bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








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