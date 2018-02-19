TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİNDE KRİZ! KORUMALAR BİRBİRİNE GİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti krizle başladı. Nükleer silah kodlarının taşındığı çantayla salona girmek isteyen ABD'li yetkiliyi Çinli korumalar engelledi. Bunun üzerine iki ülke korumaları birbirine girdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in başkenti Pekin'deki resmi görüşmeleri krizle başladı. Heyetin Büyük Halk Salonu'na girişi sırasında nükleer silahların kodları bulunan çantayı taşıyan Amerikan gizli servis yetkilisi de Trump'la beraber içeri girmeye çalıştı. Ancak yetkiliyi, Çinli görevliler engelledi.
YAKALAYIP YERE YIKMIŞ
Bunun üzerine Amerikalı görevli durumu Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly'ye bildirdi. Kelly de "İçeri giriyoruz" diyerek diğer Amerikalı görevlilerle birlikte salona doğru ilerledi. Bu sırada Çinli bir görevli, Kelly'yi tuttu, Kelly ise Çinli korumanın elini itti. O anda ortalık karıştı ve bir Amerikalı güvenlik görevlisi, Kelly'ye müdahale eden Çinli korumayı yakalayarak yere indirdi.
ÇİNLİLER ÖZÜR DİLEDİ
Olay daha fazla büyümeden engellendi. Pekin tarafı olay nedeniyle Amerikalılardan özür diledi. Amerikan prosedürüne göre nükleer kodların bulunduğu çanta, ABD Başkanı'nın seyahatlerinde sürekli yanında olmalı. Bu yüzden nükleer kodları taşıyan görevli, ABD Başkanı'nın katıldığı toplantılarda yer alıyor.
Çin'de geçtiğimiz aralık ayında da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Pekin'e yaptığı ziyareti izleyen bir Güney Koreli fotoğrafçı, onlarca güvenlik görevlisi tarafından dövülmüştü. Güney Kore, bunun üzerine Çin'den resmi bir özür talep etmişti.
Kaynak: haberinburada
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