Bursaspor 9 Hafta Sonra Kazandı!
70 Yaşındaki İbrahim Dede, 250 Bin Liralık Evini Mehmetçik'e Bağışladı
'geldiğimden Beri Bir Şey Dikkatimi Çekti' Deyip Mali'ye Müjdeyi Verdi
Dünya Şampiyonu Oldu, Afrin Şehitlerini Unutmadı
Ünlü Pizza Devi 94 Şubesini Birden Kapacak!
Real Madrid'de Deprem! Modric Hapis Yatabilir
Başbakan Yıldırım'dan Tarihi Kışlada Askerlere Yemek Sürprizi
Akar'dan Afrin Mesajı: Şehitlerimizin Tek Damla Kanı Yerde Kalmayacak
'insanlık Ölmemiş' Dedirten Görüntü! Şehit Babasını Sırtında Taşıdı
Giresunspor, Galibiyet Hasretine Son Verdi
Elazığspor'dan Ümraniyespor'a Çelme
Mhp Ve Chp Arasında Arazi Krizi! Belediye Çalışanları Birbirine Girdi
İsrail Askeri Aa Muhabirine Saldırıp Yaraladı!
Wesley Sneijder'den Galatasaray Sözleri: Bir Gün Dönmek İsterim
Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi
Ypg, Sivil Aracı Vurdu! 3 Çocuğu Ve Kadını Mehmetçik Kurtardı
Sınırda Yakalanıp Tutuklanan 2 Yunan Askerinin İfadesi Ortaya Çıktı!
Resmini Öperek Şehit Abisine Veda Eden Minik İhsan, Yürekleri Dağladı
Kosova Milli Takımı'nın Yeni Hocası Belli Oldu
Otoyolda Önce Kurşun Yağmuruna Tutuldu Sonra Benzin Dökülüp Yakıldı

Trump'ın Çeliğe Ek Vergi Uygulaması Otomobil Fiyatlarını Artıracak

TRUMP'IN ÇELİĞE EK VERGİ UYGULAMASI OTOMOBİL FİYATLARINI ARTIRACAK

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirmeyi planladığı ek vergiler ülkedeki otomobil fiyatlarını yukarı çekecek. Bununla ilgili ilk uyarı ise Toyota'dan geldi.

Tarih : 02 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Trump'ın Çeliğe Ek Vergi Uygulaması Otomobil Fiyatlarını Artıracak(10/10)6

Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olan ABD çelik ithalatında yüzde 25 ve alüminyum ithalatında ise yüzde 10 ek vergi koymayı planlıyor. ABD her yıl ülkede kullanılan 100 milyon ton çeliğini üçte birini, 5.5 milyon ton alüminyumun ise tamamına yakınını ithal ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu planı netleştirmek için ABD çelik ve alüminyum sektörü yöneticilerini toplantıya çağırdı. Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'li çelik ve alüminyum üreticileri kararı desteklerken, çelik ve alüminyumun yoğun kullanıldığı sektörlerde ise fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN OLUMSUZ"

Bununla ilgili ilk uyarı ise otomotiv devi Toyota'dan geldi. Toyota'dan yapılan açıklamada, ithal çelik ve alüminyuma getirilecek ek vergilerin maliyetleri ve dolayısıyla otomobillerin satış fiyatını yükselteceği belirtildi.

Açıklamada, "ABD yönetiminin bu kararı otomotiv üreticilerini, bayileri ve tüketicileri olumsuz etkileyecek" denildi.

ABD yönetiminin ek vergilerle ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde resmen açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLİR

ABD çelik ithalatını en çok Kanada, Breziya ve Güney Kore'den yaparken, toplam ithalatının yüzde 7'sini ise Türkiye'den karşılıyor. Türkiye'den 1.1 milyar dolar düzeyinde ithalat yapılıyor. Dolayısıyla ek vergi kararının çıkması Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı açısından da önemli riskler içeriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  In  Çeliğe  Ek  Vergi  Uygulaması  Otomobil  Fiyatlarını  Artıracak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER