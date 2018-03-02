TRUMP'IN ÇELİĞE EK VERGİ UYGULAMASI OTOMOBİL FİYATLARINI ARTIRACAK
Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirmeyi planladığı ek vergiler ülkedeki otomobil fiyatlarını yukarı çekecek. Bununla ilgili ilk uyarı ise Toyota'dan geldi.
Dünyanın en büyük çelik ithalatçısı olan ABD çelik ithalatında yüzde 25 ve alüminyum ithalatında ise yüzde 10 ek vergi koymayı planlıyor. ABD her yıl ülkede kullanılan 100 milyon ton çeliğini üçte birini, 5.5 milyon ton alüminyumun ise tamamına yakınını ithal ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu planı netleştirmek için ABD çelik ve alüminyum sektörü yöneticilerini toplantıya çağırdı. Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'li çelik ve alüminyum üreticileri kararı desteklerken, çelik ve alüminyumun yoğun kullanıldığı sektörlerde ise fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor.
"OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN OLUMSUZ"
Bununla ilgili ilk uyarı ise otomotiv devi Toyota'dan geldi. Toyota'dan yapılan açıklamada, ithal çelik ve alüminyuma getirilecek ek vergilerin maliyetleri ve dolayısıyla otomobillerin satış fiyatını yükselteceği belirtildi.
Açıklamada, "ABD yönetiminin bu kararı otomotiv üreticilerini, bayileri ve tüketicileri olumsuz etkileyecek" denildi.
ABD yönetiminin ek vergilerle ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde resmen açıklaması bekleniyor.
TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLİR
ABD çelik ithalatını en çok Kanada, Breziya ve Güney Kore'den yaparken, toplam ithalatının yüzde 7'sini ise Türkiye'den karşılıyor. Türkiye'den 1.1 milyar dolar düzeyinde ithalat yapılıyor. Dolayısıyla ek vergi kararının çıkması Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı açısından da önemli riskler içeriyor.
Kaynak: haberinburada
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