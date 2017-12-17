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Trump'ın BM Temsilcisi, Füze Başında Konuştu: Riyad'a Atılan Füze İran Yapımı

TRUMP'IN BM TEMSİLCİSİ, FÜZE BAŞINDA KONUŞTU: RİYAD'A ATILAN FÜZE İRAN YAPIMI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Yemen'den 4 Kasım'da Suudi Arabistan'a fırlatılan füzenin önünde yaptığı basın açıklamasında, füzenin İran yapımı olduğunu söyledi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Trump'ın Bm Temsilcisi, Füze Başında Konuştu: Riyad'a Atılan Füze İran Yapımı(5/10)1

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Yemen'den 4 Kasım'da Suudi Arabistan'a fırlatılan füzenin önünde yaptığı basın toplantısı düzenledi. Haley, Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı yakınlarına düşen balistik füzeyi gazetecilere göstererek açıklamalarda bulundu.

"RİYAD'A FIRLATILAN FÜZE İRAN YAPIMI"

Haley, İran'ı Yemen'deki Husilere füze tedarik etmekle suçladı ve bazı teknik detaylara göre Riyad'a fırlatılan füzenin İran yapımı olduğunu söyledi.

"İRAN, TÜM DÜNYANIN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHDİT"

Füzenin yüzlerce sivili öldürme potansiyeli olduğunu belirten Haley, İran rejimini tüm dünyanın barış ve güvenliği için bir tehdit olduğunu ifade etti. Haley, "Uluslararası barış ve güvenlik, İran'ın saldırganlığına karşı birlikte çalışmamıza bağlı" dedi.

"ABD, SUUDİLERLE YEMEN'DE İŞLEDİĞİ SUÇLARI ÖRTMEK İSTİYOR"

İran'dan Haley'in açıklamalarına yanıt geldi. İran'ın BM Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin suçlamalarının gerçekçi olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "ABD, sorumsuz provokatif ve yıkıcı bir açıklama yaptı. Bu suçlamalar Suudi Arabistan'ın ABD ile birlikte Yemen'de işlediği savaş suçlarını örtmek içindir" denildi.

YEMEN'DEN RİYAD'A BALİSTİK FÜZE FIRLATILMIŞTI

ABD ve Suudi Arabistan, İran'ı Yemen'de Husi milislerini desteklemekle suçluyor. Yemen'den Suudi Arabistan'a 4 Kasım'da balistik füze fırlatılmıştı. Yemen'den atılan füzeye Suudi füze savunma sistemi müdahale etmiş ve füzeler başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Havaalanı yakınlarında boş bir araziye düşmüştü. Olayda ölen veya yaralanan olmamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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