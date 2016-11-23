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trump'ın 'beyaz kabinesi' tepki çekti

TRUMP'IN 'BEYAZ KABİNESİ' TEPKİ ÇEKTİ

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Trump, kabinesini oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Trump'ın bugüne kadar önemli görevlere seçtiği beş kişinin tamamının beyaz erkeklerden oluşması tepki çekiyor.

Tarih : 23 Kasım 2016, 12:28
Puan Ver : Trump'ın 'beyaz Kabinesi' Tepki Çekti(5/10)5


ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Trump, kabinesini oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Trump'ın bugüne kadar önemli görevlere seçtiği beş kişinin tamamının beyaz erkeklerden oluşması tepki çekiyor. Trump'ın yakın çalışma arkadaşı olarak belirlediği bu isimlerin azınlıklar, Müslümanlar ve diğer göçmenlere yönelik olumsuz sözleriyle tanınıyor olması söz konusu kesimler arasında tedirginliğe yol açtı.



 



kaynak:yenişafak








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