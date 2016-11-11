TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLMESİYLE DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKE!
ABD'de başkanlık yarışını kazanan Trump'ın korumacı ekonomi politikalarının dünya ticaretini yavaşlatması, ticaret savaşlarını patlatması ve bunun sonunda küresel resesyonu tetiklemesinden endişe ediliyor.
ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte yeni dönemde ülkenin izleyeceği ekonomik politikalara yönelik söylentiler de başladı. Henüz yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlık kadroları dahi belli olmamasına rağmen olası ekonomi politikalarının küresel sonuçları dünya çapında tartışılmaya başlandı bile.
Özellikle Trump'ın propaganda döneminde ülkesini ekonomik olarak korumaya alacak politikalara yöneleceği yönündeki açıklamaları küresel ekonomi çevrelerinde dehşetle karşılandı. Yapılan yorumlarda Donald Trump'ın seçim öncesi yaptığı konuşmalarda dile getirdiklerinin yarısını bile hayata geçirmesinin dünya ekonomisine yavaşlayan küresel ticaret, hızla gerileyen dış yatırımlar ve ticaret savaşları olarak yansıyacağı dile getirildi.
kaynak:milliyet.
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