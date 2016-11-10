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TRUMP'IN BAŞDANIŞMANINDAN FETÖ AÇIKLAMASI!


TRUMP'IN BAŞDANIŞMANINDAN FETÖ AÇIKLAMASI!
Tarih : 10 Kasım 2016, 10:05
Puan Ver : Trump'ın Başdanışmanından Fetö Açıklaması!(6/10)7


 ABD Başkanlığına seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli korgeneral Michael Flynn, Türkiye'yi bir öncelik olarak kabul edecek şekilde dış politikalarını yeniden düzenlemeleri gerektiğini bildirdi.



Trump'ın kuracağı kabinede adı Savunma Bakanlığı için geçen Flynn, ABD'de yayın yapan siyasi analiz sitesi The Hill için "Müttefikimiz Türkiye Bir Krizin İçinde ve Desteğimize İhtiyacı Var" başlıklı yazı kaleme aldı.

Yazısında ABD'nin, mevcut başkanı Barack Obama döneminde Türkiye'yi yeterince anlamadığını vurgulayan Flynn, "Türkiye'yi bir öncelik olarak kabul edecek şekilde dış politikamızı yeniden düzenlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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