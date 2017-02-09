İsveç Başbakan Yardımcısı İsabella Lovin, ABD Başkanı Trump'ın ABD tarafından finanse edilen organizasyonlara kürtaj konusu hakkında bilgilendirmeyi yasaklayan kararnamesinin ardından, kürtaj konusundaki bütçe açığını kapatmak için sekiz ülkenin bir araya gelerek bir girişim başlattığını bildirdi.



İsveç Başbakan Yardımcısı İsabella Lovin, ABD Başkanı Trump'ın ABD tarafından finanse edilen organizasyonlara kürtaj konusu hakkında bilgilendirmeyi yasaklayan kararnamesinin ardından, kürtaj konusundaki bütçe açığını kapatmak için sekiz ülkenin bir araya gelerek bir girişim başlattığını bildirdi.



İsveç Başbakan Yardımcısı İsabella Lovin, ABD Başkanı Trump'ın ABD tarafından finanse edilen organizasyonlara kürtaj konusu hakkında bilgilendirmeyi yasaklayan kararnamesinin ardından, kürtaj konusundaki bütçe açığını kapatmak için sekiz ülkenin bir araya gelerek bir girişim başlattığını bildirdi.







Lovin yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta Brükselde yapılacak bir konferans ile aile planlaması konusundaki projeleri etkilenecek olan sivil toplum örgütlerine finansman sağlama çalışmalarına başlanacağını söyledi.







Hollandalı yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın getirdiği bu küresel yasak önümüzdeki dört yıl içinde 600 milyon dolarlık bir bütçe açığı yaratacağını ve kadınların kürtaj hizmetine erişimini sağlamak için küresel bir fon oluşturulacağını açıkladı.







Lovin, İsveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, Finlandiya, Kanada ve Yeşil Burun Adaları'nın bu girişimi destekleyeceğini söyledi.







kaynak:haberler