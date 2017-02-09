Dikkat Göz Damarlarını Çatlatıyor!
Merkez Bankası'ndan Flaş Açıklama
Akhisar'dan Hamzaoğlu Açıklaması
Bakan Yılmaz: 20 Bin Öğretmenin Alımı Yapacağız
Cıa Başkanı Pompeo Ankara'da
Karabük Te 10 Polis Fetö Den Adliyede
Trump'ın Anti-Kürtaj Kampanyasına Sekiz Ülkeden...
Tuğba Ekinci'den Tarkan'a Sert Sözler!
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 21 Milyonu Aştı
Bugüne Kadar Görülmüş En Pahalı İphone Modeli Geliyor!
Taksim Camisi İçin Hazırlıklar Başladı
Chp O Koltuk İçin Seçim Yapacak!
'sigarayı Bırakmak İçin Kanser Olmayı Beklemeyin'
Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov'la Görüştü
Sevgililer Günü'nün Sembol Çifti Hangi Çift Oldu?
Fenerbahçe Tepkisi Ve Galatasaray İtirafı
Merkez Bankası Binası İçin Kritik Süreç Başlıyor!
Rusya'dan Flaş Vize Açıklaması!
Fetö Den İhaleye Karşılık Eskort Kadın! Albayı Gizlice...
Ve Özge Ulusoy Gelinliği Giydi!

trump'ın anti-kürtaj kampanyasına sekiz ülkeden...

TRUMP'IN ANTİ-KÜRTAJ KAMPANYASINA SEKİZ ÜLKEDEN...

İsveç Başbakan Yardımcısı İsabella Lovin, ABD Başkanı Trump'ın ABD tarafından finanse edilen organizasyonlara kürtaj konusu hakkında bilgilendirmeyi yasaklayan kararnamesinin ardından, kürtaj konusundaki bütçe açığını kapatmak için sekiz ülkenin bir araya gelerek bir girişim başlattığını bildirdi.

Tarih : 09 Şubat 2017, 14:24
Puan Ver : Trump'ın Anti-Kürtaj Kampanyasına Sekiz Ülkeden...(6/10)4


İsveç Başbakan Yardımcısı İsabella Lovin, ABD Başkanı Trump'ın ABD tarafından finanse edilen organizasyonlara kürtaj konusu hakkında bilgilendirmeyi yasaklayan kararnamesinin ardından, kürtaj konusundaki bütçe açığını kapatmak için sekiz ülkenin bir araya gelerek bir girişim başlattığını bildirdi.



İsveç Başbakan Yardımcısı İsabella Lovin, ABD Başkanı Trump'ın ABD tarafından finanse edilen organizasyonlara kürtaj konusu hakkında bilgilendirmeyi yasaklayan kararnamesinin ardından, kürtaj konusundaki bütçe açığını kapatmak için sekiz ülkenin bir araya gelerek bir girişim başlattığını bildirdi.



Lovin yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta Brükselde yapılacak bir konferans ile aile planlaması konusundaki projeleri etkilenecek olan sivil toplum örgütlerine finansman sağlama çalışmalarına başlanacağını söyledi.



Hollandalı yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın getirdiği bu küresel yasak önümüzdeki dört yıl içinde 600 milyon dolarlık bir bütçe açığı yaratacağını ve kadınların kürtaj hizmetine erişimini sağlamak için küresel bir fon oluşturulacağını açıkladı.



Lovin, İsveç, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, Finlandiya, Kanada ve Yeşil Burun Adaları'nın bu girişimi destekleyeceğini söyledi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Trump  In  Anti-Kürtaj  Kampanyasına  Sekiz  Ülkeden    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER