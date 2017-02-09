TRUMP'IN ADAYINDAN, TRUMP'I KIZDIRACAK SÖZLER!
ABD Başkanı Donal Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği Yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın yargıya saldırılarının 'moral bozucu' ve 'üzücü' olduğunu söyledi
ABD Başkanı Donald Trump ile ABD yargısı arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın yargı için kullandığı sözleri eleştirdi.
Yargıç Neil Gorsuch, Demokrat Partili Connecticut senatörü Richard Blumenthal'le konuşurken, Trump'ın yargıya yönelik saldırısını "moral bozucu" ve "üzücü" olduğunu söyledi. Bu sözler yargıcın sözcüsü tarafında da doğrulandı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar