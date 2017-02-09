ABD Başkanı Donal Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği Yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın yargıya saldırılarının 'moral bozucu' ve 'üzücü' olduğunu söyledi



ABD Başkanı Donald Trump ile ABD yargısı arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın yargı için kullandığı sözleri eleştirdi.



Yargıç Neil Gorsuch, Demokrat Partili Connecticut senatörü Richard Blumenthal'le konuşurken, Trump'ın yargıya yönelik saldırısını "moral bozucu" ve "üzücü" olduğunu söyledi. Bu sözler yargıcın sözcüsü tarafında da doğrulandı.







kaynak:habertürk