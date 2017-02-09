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trump'ın adayından, trump'ı kızdıracak sözler!

TRUMP'IN ADAYINDAN, TRUMP'I KIZDIRACAK SÖZLER!

ABD Başkanı Donal Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği Yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın yargıya saldırılarının 'moral bozucu' ve 'üzücü' olduğunu söyledi

Tarih : 09 Şubat 2017, 16:24
Puan Ver : Trump'ın Adayından, Trump'ı Kızdıracak Sözler!(10/10)8


ABD Başkanı Donald Trump ile ABD yargısı arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın yargı için kullandığı sözleri eleştirdi.



Yargıç Neil Gorsuch, Demokrat Partili Connecticut senatörü Richard Blumenthal'le konuşurken, Trump'ın yargıya yönelik saldırısını "moral bozucu" ve "üzücü" olduğunu söyledi. Bu sözler yargıcın sözcüsü tarafında da doğrulandı.



 



kaynak:habertürk








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