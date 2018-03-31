TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI YPG TUTUŞTU: BİZE BİLGİ VERMEDİLER
Trump'ın çekilme açıklamasının ardından, ABD desteklediği, terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin akıbeti merak konusu oldu.
Teröristlerin Sözcüsü Kino Gabriel, konuyla ilgili Reuters'a yazılı mesajla açıklamada bulundu.
"TRUMP'IN SÖZLERİ NET DEĞİL"
"Koalisyonla çalışmamız ve koordinasyonumuz tüm bölgelerde destek programı ve ortak operasyonlar çerçevesinde devam ediyor" diyen Gabriel, Trump'ın çekilme açıklamasına atıfla "Net değil" ifadesini kullandı.
"ÇEKİLME PLANIYLA İLGİLİ BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"
"ABD yönetimindeki diğer yetkililerden gelen açıklamalar, bunu ne teyit ediyor ne de yalanlıyor" ifadesini kullanan DSG Sözcüsü, çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmediklerini belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Erdoğan, Abd Başkanı Trump'tan Telefonda Sürpriz Suriye Zirvesi!
- İsrail 12 Filistinli'yi Böyle Öldürdü!
- Trump'ın Suriye'den Çekileceğiz Açıklamasına Başbakan Yıldırım'dan İlk Yorum: Kutluyoruz!
- Şehitlerin İntikamı Alındı! Siirt'te Terör Örgütüne Ağır Darbe
- Rusya, İngiltere'den Sonra 8 Ülkenin Daha Diplomatlarını Sınırdışı Edecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
- İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
- Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
- Ağrı Çeken Çinlinin Kulağından Kurtçuklar Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar