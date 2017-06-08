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Tarih : 08 Haziran 2017, 14:58
Puan Ver : 'trump'ın Açıklaması İğrenç'(7/10)5


ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Tahran'da gerçekleşen terör saldırısından sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Terörizmi destekleyenler, onun kurbanı olur" ifadelerine İran'dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerini 'iğrenç' diye nitelendirdi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkedeki IŞİD saldırılarının ardından taziyelerini ileten ancak açıklamasında "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Zarif, Beyaz Saray'ın açıklamasını 'iğrenç' olarak niteledi.



Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İranlılar ABD'nin arka çıktığı müşterilerin terörüne karşı koyarken iğrenç Beyaz Saray açıklaması ve Senato yaptırımları… İranlılar ABD'nin bu dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak



 








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