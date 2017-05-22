

ABD Başkanı Trump Ben Gurion Havalimanı'na inmeden hemen önce, Tel Aviv'de bir araç yayaları ezdi. Polis sürücüyü gözaltına aldı, yaralılar var.







Sıkı güvenlik altında İsrail'i ziyaret eden ABD lideri, Filistin topraklarına da geçecek. İsrail ordu birlikleri son hazırlıkları yaptı ancak gelen son fotoğraflarda tören alanındaki askerlerin uyuklayarak Trump'ı beklediği görülüyor.







Al Jazeera, Trump'ın ziyaretinde Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatmayı deneyeceğini bildiriyor.







Suudi Arabistan'da İslam dünyasına seslenen Trump, radikallerin kovulmasını istedi ve Ortadoğu'da yaşananlardan İran'ı sorumlu tuttu.







Daha önce 11 Eylül saldırılarının arkasında olmakla itham ettiği Suudi Arabistan'la yeni bir sayfa açan ABD lideri, imza attığı 380 milyar dolarlık anlaşmayla şu günlerde dünyanın en mutlu insanlarından biri.







kaynak:milliyet