Ankara Valisi Topaca, Öldürülen Teröristlerin Hedefini Açıkladı
Sahurda Peynir Yemenin Bu Faydasını Biliyor Muydunuz?
'tayfun Erdoğan Babası Emrah'tan Ev İstedi'
Sırrı Süreyya Önder'den Flaş Karar
Trump'ı Bekleyen İsrail'de Bir Araç Yayaların Arasına Daldı
Yunanistan Cumhurbaşkanına: Fenerbahçe Çok İyiydi
Fenerbahçe Ve Beşiktaş Arasında Dev Takas!
Tff'den Fenerbahçe'ye Kutlama
İşte Fenerbahçe'nin Kazandığı Para!
Kocaeli'de Fabrikada Yangın!
Bakanlık Evlerde Kullandığınız Onlarca Ürüne Toplatma Kararı Verdi
Dolar Ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?
Otomotiv Devi Ceo'nun Görevine Son Verdi
Füzeleri Test Ettiren Kim'den Seri Üretim Talimatı
Destiny 2 Ps4'te Bekleneni Veremeyebilir!
The Witcher Hayranlarına Müjde!
Facebook Messenger İçin Yeni Özellik Geldi
Galaxy Note 7R Ne Zaman Çıkacak?
Oneplus Yeni Amiral Gemisinin İsmini Açıkladı
Artık Herkes Youtube'den Mobil Canlı Yayın Yapabilecek

trump'ı bekleyen israil'de bir araç yayaların arasına daldı

TRUMP'I BEKLEYEN İSRAİL'DE BİR ARAÇ YAYALARIN ARASINA DALDI

ABD Başkanı Trump Ben Gurion Havalimanı'na inmeden hemen önce, Tel Aviv'de bir araç yayaları ezdi. Polis sürücüyü gözaltına aldı, yaralılar var.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:46
Puan Ver : Trump'ı Bekleyen İsrail'de Bir Araç Yayaların Arasına Daldı(8/10)8


ABD Başkanı Trump Ben Gurion Havalimanı'na inmeden hemen önce, Tel Aviv'de bir araç yayaları ezdi. Polis sürücüyü gözaltına aldı, yaralılar var.



Sıkı güvenlik altında İsrail'i ziyaret eden ABD lideri, Filistin topraklarına da geçecek. İsrail ordu birlikleri son hazırlıkları yaptı ancak gelen son fotoğraflarda tören alanındaki askerlerin uyuklayarak Trump'ı beklediği görülüyor.



Al Jazeera, Trump'ın ziyaretinde Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerini yeniden başlatmayı deneyeceğini bildiriyor.



Suudi Arabistan'da İslam dünyasına seslenen Trump, radikallerin kovulmasını istedi ve Ortadoğu'da yaşananlardan İran'ı sorumlu tuttu.



Daha önce 11 Eylül saldırılarının arkasında olmakla itham ettiği Suudi Arabistan'la yeni bir sayfa açan ABD lideri, imza attığı 380 milyar dolarlık anlaşmayla şu günlerde dünyanın en mutlu insanlarından biri.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  I  Bekleyen  İsrail  De  Bir  Araç  Yayaların  Arasına  Daldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER