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TRUMP'A MORON DİYEN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETMEYECEĞİM DEDİ


Trump'a Moron Diyen ABD Dışişleri Bakanı İstifa Etmeyeceğim Dedi
Tarih : 04 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Trump'a Moron Diyen Abd Dışişleri Bakanı İstifa Etmeyeceğim Dedi(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hakkında çıkan istifa iddialarına düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

"GÖREVİMDEN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "ABD Başkanı, beni hiçbir zaman Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmek konusunda ikna etmek zorunda kalmadı. Çünkü görevimden ayrılmayı hiç düşünmedim" dedi.

"BAŞKAN TRUMP VE YÖNETİMİ BİR TAKIM OLARAK İLERLEYECEK"

Washington'da yeni olduğunu ifade eden Tillerson, Başkan Trump'ın gündemini baltalamak ve kendi gündemlerini ilerletmek için anlaşmazlık çıkartmaya çalışanların olduğunu belirtti. Tillerson, "Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarımın güvenliği. Amerikalıların güvende olmasını sağlamaktan daha önemli bir sorumluluğum yok. Birleşik Devletlerin güvenliğini sağlamak bizim Amerikan dış politikamızın bir numaralı hedefi olmalıdır. Başkan Trump ve yönetimi, bir takım olarak ilerlemeye devam edecek. Amerika'yı yeniden harika yapmak için büyük şeyler yapıyorlar" dedi.

"TRUMP, ÜLKESİNİ SEVİYOR"

Tillerson, Trump'ın liderliğine hayranlık duyduğunu ifade ederek, "Göreve gelince, Başkan hakkında neler öğrendiğimi size söyleyeyim. O ülkesini seviyor. Amerika ve Amerikalılar önceliği oldu" şeklinde konuştu.

TRUMP İÇİN "MORON" DEDİĞİNİ YALANLAMADI

Tillerson, Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasının sorulması üzerine, bu tür önemsiz şeylerle uğraşmayacağını, yönetimi bölmek için verilen bu çabanın parçası olmayacağını belirtti.

ÖZEL GÖRÜŞMEDE MORON DEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Amerikan NBC kanalında çıkan haberde, Tillerson'ın Pentagon'da Trump ve hükümet yetkililerinin katıldığı bir toplantının ardından meslektaşlarıyla gerçekleştirdiği özel görüşmede Trump'a "moron" dediği iddia edilmişti.

TRUMP, KUZEY KORE KONUSUNDA BAKANINI TWITTER'DAN UYARMIŞTI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Kuzey Kore lideri ile görüşme çabasının "zaman kaybı" olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından, Tillerson'ın görevinden istifa edeceğine ilişkin haberler yayınlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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