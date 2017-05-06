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trump'a ikinci şok! çekildi...

TRUMP'A İKİNCİ ŞOK! ÇEKİLDİ...

ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı pozisyon için önerdiği ilk aday milyarder iş adamı Viola da şubat ayında adaylıktan vazgeçmişti

Tarih : 06 Mayıs 2017, 09:53
Puan Ver : Trump'a İkinci Şok! Çekildi...(7/10)9


 ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Kara Kuvvetleri Sekreterliğine aday gösterdiği ikinci isim olan Mark Green, medyada çıkan bazı haberlerin "asılsız ve haksız bir şekilde şahsını hedef aldığını gerekçe göstererek" adaylıktan çekildiğini bildirdi.



Green, yaptığı yazılı bir açıklamayla kendisi için önerilen pozisyondan vazgeçtiğini açıkladı.



Açıklamasında, Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerin kendisini yıprattığını ve "bu haberlerin asılsız ve haksız bir şekilde şahsını hedef aldığını" savunan Green, "Başkan Trump'ın beni aday göstermiş olması şahsım için büyük bir onurdur ancak bakanlık pozisyonundan adaylığımı geri çekmek büyük bir üzüntü kaynağı oldu." ifadesine yer verdi.



Demokratlar ve bazı insan hakları örgütleri, daha önce Tennessee senatörü olduğu dönemde eşcinsel hakları, Müslümanlar, Latin Amerika kökenliler ve diğer bazı konulardaki "sert" açıklamaları nedeniyle Green'in adaylığına karşı çıktı. Buna karşın Green ise bazı liberal grupların, sözlerini çarpıtarak aleyhinde kampanya yürüttüklerini iddia etti. Yazılı açıklamasında da aynı şikayetlerine değinen Green, Trump yönetiminin daha rahat çalışabilmesi ve karar verebilmesi için adaylıktan geri çekildiğini vurguladı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Trump  A  İkinci  Şok  Çekildi    haber

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