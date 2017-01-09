

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



"Trump yönetiminin, eski yönetimin yaptığı hatalara devam edeceğine inanmıyorum. ABD'den Fetullah Gülen'in iade edilmesini ve terör örgütü YPG ile işbirliğine son vermesini bekliyoruz."



"Astana'da Cenevre'yi tamamlayıcı bir sonuç çıkmasını umut ediyoruz. Bir yandan sınır güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayan Fırat Kalkanı'na devam ediyoruz. Kahraman askerlerimiz ve muhalif kuvvetler El Bab'ı kuşattı. Kısa sürede El Bab bu teröristlerden temizlenecek. YPG'nin maksadı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz. Yanıbaşımızdaki bu yangını söndürmeye kararlıyız."







kaynak:habertürk